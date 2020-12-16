為iPhone 12換上派對新裝 BT21、alice + olivia聯名防護殼必入手

最新推出的iPhone 12系列，雖然外觀顏色超美，但相信大家還是超怕不小心手滑，入手後一定要立刻加上防護殼才安心，還能隨著季節、心情或是穿搭，換上不同圖樣，讓手機成為最實用又時尚的隨身配件。

以強大防護性為特色的犀牛盾，近年的獨家設計款防摔殼越來越強大，最新推出的BT21系列共有60種圖款，從經典到原創，搭配顏色豐富的Mod NX和SolidSuit保護殼，萌度爆棚。8個角色都有各自的專屬款，難以抉擇的話也可以直接挑選全體系列解決選擇困難。除了iPhone之外，Android系列手機也支援，皆採用獨家防摔材料製成，超越軍規落摔標準，造型與防護性兼具。

持續推出許多聯名設計的潮流配件品牌CASETiFY，最新宣布與紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet攜手合作，共同打造極簡慵懶不失優雅俏麗風格的配件系列。alice + olivia 因其對繽紛色彩的巧妙運用與異想天開的獨特設計聞名，而本次alice + olivia x CASETiFY聯名系列即融入了各式標誌性的鮮明圖案與印花特色，其中更包含以時尚設計師Stacey Bendet個人形象為靈感設計的經典俏麗娃娃臉StaceFace系列產品，品項包含防摔手機殼、純素皮革手機殼、新款背帶手機殼，以及專為iPad、Macbook所設計的保護殼及無線充電器。

美系強悍風格的OtterBox也推出全系列適用iPhone 12系列的手機保護殼，今年依舊有結合泡泡騷手機支架功能的「Otter + Pop」Symmetry系列防護殼，除了全新透明款式，更備有星塵、圖案及多色設計可供選擇，採用新款PopTop泡泡帽設計，亦可另外購買喜愛的圖樣快速拆換。因應疫情，Symmetry系列、Commuter系列這次更加入了抑菌材質技術，增添防護。另外，Symmetry系列還有附上蘋果最新MagSafe功能的版本，幫助完美發揮無線充電能力。

同樣主打防護功能的LifeProof，今年新款保護殼則是加入了環保概念，WĀKE系列採用纖薄一體式設計，由至少85%的海洋再生塑料所製成，主打四防強悍設計的FRĒ系列，也具備60%以上的再生塑料，而NËXT系列的簡約時尚設計同樣具有50%成分以上的再生塑料，強韌耐用又環保。