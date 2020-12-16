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墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃
年底將近，許多飯店因應耶誕節、跨年及寒假推出相關優惠，其中，深受親子家庭喜愛的墾丁凱撒大飯店為了搶攻國旅出遊商機，本月凱撒國民日推出一年一次超狂新年價，2~4人可以2,021元超划算價格入住，除官網訂房同步加購高鐵聯票可享8折優惠外，專案再加碼抽雙人晚餐、住宿券等多樣好禮。
墾丁凱撒飯店表示，每月推出的「凱撒國民日」限時48小時優惠活動，今年已滿3周年，每月專案求新求變，如加碼房型升等、加贈晚餐或饗樂金等，除保持專案新鮮感外，更重要的是能省去民眾上網比價的麻煩。
墾丁凱撒大飯店「12月凱撒國民日」
內容：2人~4平日入住景觀客房（不含早）每晚2,021元
開賣日期：2020/12/21 12:00~2020/12/23 12:00止（限時48小時，售罄提前結束）
住宿日期：2020/12/22-2021/1/31 (跨年期間不適用)
相關活動優惠可查官網：https://kenting.caesarpark.com.tw/。
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