台東鹿鳴溫泉酒店 推出耶誕節縣民優惠餐點
台東鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」從本月21日至30日推出縣民優惠專案，出示身分證V開頭或設籍台東，成人每人499元，4到12歲或140公分以下兒童399元，均不收10%服務費。
鹿鳴溫泉酒店「耶誕節台東縣民優惠」有牛排、台東放山土雞等超過50種菜色，以及湯品、生魚片、水果、甜點及飲料。
有44年烹調經驗的香港籍行政主廚程漢莊帶領中、西餐及西點師傅們，以好手藝運用台東在地食材，開發出蒜味烤菲力牛排、樹豆煮鯖魚、蔥燒馬告子排、銀杏彩椒山藥等29道美食佳餚與湯品，另有6種新鮮有機野菜川燙，鳳梨等4種台東在地水果和「翻轉南瓜蛋糕」、「香蕉奶酪蛋糕」、「草莓杯子蛋糕」、「果泥酥皮蛋糕」等8種西點可選擇。
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