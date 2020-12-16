台東鹿鳴溫泉酒店 推出耶誕節縣民優惠餐點

台東鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」從本月21日至30日推出縣民優惠專案，出示身分證V開頭或設籍台東，成人每人499元，4到12歲或140公分以下兒童399元，均不收10%服務費。

鹿鳴溫泉酒店「耶誕節台東縣民優惠」有牛排、台東放山土雞等超過50種菜色，以及湯品、生魚片、水果、甜點及飲料。