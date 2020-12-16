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小份量剛剛好！7-11御料小館推 「個人化杯裝冷凍食品」
單身、小家庭解決三餐總是令人頭痛，7-ELEVEN自有品牌「御料小館」即日起全新推出個人化杯裝冷凍食品，將原本的袋裝主食變成杯裝，結合OPEN家族肖像可愛設計，提升食用便利性，革新可回收杯裝包材更環保，首波新品包括「炙燒豚肉丼」、「沙茶豬肉炒麵」、「青醬蛤蜊義大利麵」等，主打個人化小份量。7-ELEVEN即日起至2021年1月7日推出「冷凍指定主食＋配菜省10元」活動，整體品項高達50款。
7-ELEVEN指出，冷凍食品近年穩定成長，尤其個人化冷凍食品占比最高，是門市冷凍食品業績主要來源，而個人化冷凍食品的品項較去年大幅成長20支，目前已達到65支。冷凍主食類商品因醬汁較多、袋裝食用較不方便，因此特別改為杯裝設計，也可搭配小菜、輕食，並使用可回收包材，兼顧環保趨勢。
7-ELEVEN「御料小館」全新杯裝冷凍食品口味涵蓋日式、台式及義式料理，像是「炙燒豚肉丼」選用日本直輸燒烤醬，直火炙燒帶出原始肉香並略帶微焦香味，售價55元；傳統口味的「沙茶豬肉炒麵」使用牛頭牌沙茶醬，搭配麵條拌炒Q彈有勁，售價45元；「青醬蛤蜊義大利麵」以濃郁青醬搭配鮮甜蛤蜊，售價45元。
即日起至2021年1月7日7-ELEVEN推出「冷凍指定主食＋配菜省10元」活動，整體品項高達50款，像是御料小館炙燒豚肉丼（原價55元）＋招牌鍋貼（原價30元）特價75元；沙茶豬肉炒麵（原價45元）＋辣味炸雞球（原價30元）特價65元；12月29日前購買指定杯裝冷凍食品再享OPEN POINT點數20%回饋。
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