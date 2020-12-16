滿滿現刨松露！ICE MONSTER推「松露、甜柿刨冰」

台灣代表性冰品店「ICE MONSTER」，今年冬季與義大利甜點名廚Andrea Bonaffni攜手合作，以松露、甜柿入冰，全新推出「松露栗子綿花甜」以及「新鮮甜柿剉冰」2款限定冰品，帶來嶄新的甜品體驗。

出生於義大利的Andrea Bonaffni，擁有五星級酒店、米其林三星餐廳的完整歷練，也曾獲得義大利國際甜品冠軍主廚、香港最佳甜點主廚、日本世界手工冰淇淋巡迴賽的大眾選擇獎等不同殊榮，擅長以食材的原味，襯托出甜點的特色。

此次ICE MONSTER與Andrea Bonaffni合作推出的「松露栗子綿花甜」，是以白朗峰上的積雪作為創作靈感，先以口感細緻的栗子綿花甜作為基底，再搭配栗子蒙布朗、整顆的法國栗子、手工松露冰淇淋，最後再於頂端現刨上iTaste & Co的松露片，擁有著雅緻又濃郁的松露香氣，並以溫潤的栗子滋味相伴，每份280元。

同步登場的「新鮮甜柿剉冰」，則是以台式剉冰為基底，加上台中的柿子，並淋上自製的天然軟柿醬、起司奶油，還吃得到由香草莢帶來的芬香，以及焦糖南瓜仔增添的脆口感，頂端並有白巧克力雪球增添聖誕節的氣氛。入口時，可以品嚐到柿子特有的果香與滑順乳脂感，每份180元。「松露栗子綿花甜」與「新鮮甜柿挫冰」，將於12月18日至12月31日期間於永康店供應；12月18日至1月3日則於微風松高店提供。