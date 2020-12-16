AllSaints結合永續精神打造冬季新品 友善環境既潮又有型

在每一季推出新品時，融入永續精神，早就是時尚品牌必備的元素，因此英倫品牌AllSaints在冬季系列中，就加入了部分回收再利用的棉花、羊毛等素材，再製成服裝，不僅看起來一點都不過時，且仍保有品牌最重要的潮流DNA。

永續時尚為2020年的趨勢之一，時尚品牌AllSaints也於今年推出一系列產品，探索新的再生紗線、符合負責任羊毛標準的毛料和植鞣皮革，使用對環境友善的物料，使產品更具可持續性。像是製衣最重要的棉花，就由「瑞士良好棉花發展協會」來採購，讓協會的農民進而從中受益。同時品牌也承諾到2022年時，所採購的棉花量將會有80%永續性的棉花，包含良好棉花、再生棉，或是有機棉。連同羊毛也是通過負責任羊毛標準認證的原料，確保羊毛來自透過漸進方式管理的農場，以及符合人道對待的羊。不僅如此，招牌的皮衣產品，也使用非鉻鞣革處理，甚或是採植物鞣製皮革製成。讓消費者在享受時髦造型的同時，還能替友善環境盡一分心力。

英倫品牌AllSaints在冬季系列，融入永續精神。圖／AllSaints提供

提到永續精神，就不能不提關注這個議題多年的H&M，不僅利用 「LOOOP」系統，打造全球首間服裝再生門市，每一季新品都也都會採用部分再回收利用的素材。像是全新假日系列，涵蓋從休閒服到派對造型，女裝部分就採用由再生聚酯纖維混紡製成針織上衣及休閒針織褲。男裝也利用仿皮面料來取代真正的皮革，製成襯衫式外套，再再都是替環保著想。

AllSaints Stamp白底迷彩logo短袖上衣2,400元。圖／AllSaints提供

H&M假日系列男裝外套1,999元。圖／H&M提供

AllSaints Neko豹紋印花針織衫9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Fern粉膚色簡約騎士皮夾克19,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints Grantham深棕色麂皮皮革夾克20,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints Bakewell灰白色騎士皮衣21,400元。圖／AllSaints提供

H&M假日系列女裝亮片上衣999元。圖／H&M提供

AllSaints Lock灰色喀什米爾針織上衣12,900元。圖／AllSaints提供

AllSaints Rosetta金屬質感兩件式長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供