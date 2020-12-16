8千萬改裝！ 台北遠東Café自助餐廳強勢回歸

香格里拉台北遠東國際大飯店斥資8千萬、歷時3個多月改裝6樓的遠東Café自助餐廳，今日正式開幕，創新與亮點多，包括攜手名店「鼎泰豐」跨品牌合作，首創飯店自助餐廳供應鼎泰豐點心的先例；還有遠東集團董事長徐旭東的私房美食也入列。除了增加現做、互動與多元食趣，另新增晚上8點後入席的「晚晚餐」新時段；業者表示，預約已滿到跨年。

遠東Café強勢回歸，掀起討論話題，其中多道是遠東集團董事長徐旭東的指定佳餚，從炭烤美國肋眼牛排、波士頓活龍蝦、刀削牛肉麵到庶民小吃燒餅夾肉，囊括中西、豐儉由人。餐廳裝修期間，徐旭東也曾多次視察試菜，從顧客角度確保取餐動線流暢、桌椅距離舒適等細節，軟硬體皆全新升級。

今年因疫情衝擊全球觀光旅遊業，徐旭東開幕時指出，「愈是挑戰的時刻，愈要提升競爭力，台灣防疫全球有目共賭，我們在台灣能安心旅遊、盡享美食實在很幸福，國內觀光旅遊與餐飲消費力也不容小覷，相信全新改裝的遠東Café，將帶動餐飲消費市場，成為自助餐新地標」。

全新規劃的12大美食主題區，展現「一餐檯即一名店」的概念，每個餐檯也都有主廚的「秘密武器」，像是獨家的西班牙炭烤爐，每日推出10種以上的碳烤料理，包括澳洲和牛牛舌、豬肋排、脆皮豬等菜色；還有每個餐期會驚喜現身3~4次的「隱藏版菜單」，由鑼鼓聲從不同餐檯竄出、限量加菜，讓饕客吃飽吃巧，還有吃到寶的小驚喜！

最受饕客歡迎的海鮮餐檯，滿滿蝦兵蟹將、現流海鮮外，還有吸睛的「龍蝦水族箱」，產地直送鮮活波士頓龍蝦，現場加價購558元即可現點現做直達餐桌，搭配龍蝦圍裙、專屬工具、桌邊火焰炙燒，充滿「儀式感」。此外，飯店連續3年米其林餐盤推薦的「香宮」精選美食，也納入餐檯，招牌廣式燒臘、果木片皮鴨捲餅都能嘗得到。

區域總經理暨香格里拉台北遠東總經理祖睿德(Randy Zupanski)指出，繼去年斥資1億完成遠東宴會廳改裝後，今年全新改裝的遠東Café 自助餐廳，顛覆傳統自助餐形式，不僅現點現做「新鮮看得見」，為了更符合現代人生活型態與用餐習慣，每晚8點特設「晚晚餐」時段，可享76折起優惠。他說，全新概念的遠東Café，將為飯店明年的餐飲業績提升二到三成的營收。