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「市場女神」Melody 被繽紛的LONGCHAMP購物網袋擄獲

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦宛如巴黎日常生活的發表會。記者楊詩涵／攝影
LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦宛如巴黎日常生活的發表會。記者楊詩涵／攝影

LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦了一場別開生面的2021春夏發表會，運用逛遊巴黎市集的概念來陳列新品，並且找到「市場女神」Melody來詮釋，她表示，「我在菜市場非常受歡迎，攤商大叔、阿姨都喜歡和我聊天，還會送菜給我。」 而Le Pliage Filet網袋包，就是她逛市場的最新裝備。

相對網袋包的實用好裝，Melody堪稱「無用小包包」的推廣大使，她表示Nano當成項鍊超時髦，而Roseau則是她大力推薦，因為有多種尺寸、款式，是小資女孩最好的配備，「而且耶誕節快到了，男生要討女生歡心，就是把『必須有』的無用小包包，裝在Roseau裡，包包一打開發現還有一個，一次擁2個包包超驚喜。」為了讓隨時被她下訂單的先生心裡平衡點，她也會幫先生挑一個Green District的包款，以實踐婚姻是需要互相的。

春夏包款以巴黎女子日常生活中的自在而設計，也呼應官方微電影「非常巴黎（Très Paris）」的浪漫愜意，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine本季深受藝術家James Turrell啟發，設計了粉色、橘色及珊瑚色等色彩，圍繞在五顏六色蔬果區的，是與法國經典漁網袋品牌FILT合作的全新Le Pliage Filet，明亮的棉質漁網袋拼接Le Pliage的皮革提把、袋蓋，輕盈實用；Brioche包款與麵包陳列在同一區，用以表現以布里歐麵包為靈感、如雲朵的柔軟觸感；Make a Wish「許願」拼接包，則有著祈願的美意；備有多種尺寸的Mailbox，則是輕便簡約的都會包款。而服裝當季概念也與手袋相輝映，例如金屬光澤、英式刺繡等元素，讓Le Pliage有更豐富的表現。

春夏新款紅色運動鞋，14,600元。圖／LONGCHAMP提供
春夏新款紅色運動鞋，14,600元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Filet全新漁網袋共6色，各3,400元。記者楊詩涵／攝影
Le Pliage Filet全新漁網袋共6色，各3,400元。記者楊詩涵／攝影
Melody出席LONGCHAMP2021春夏發表會。圖／LONGCHAMP提供、記者楊詩涵攝影
Melody出席LONGCHAMP2021春夏發表會。圖／LONGCHAMP提供、記者楊詩涵攝影
Le Pliage Filet淡粉色手袋，3,400元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Filet淡粉色手袋，3,400元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox藍色手提包，21,900元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox藍色手提包，21,900元。圖／LONGCHAMP提供
Melody以「市場女神」之姿選搭藍色Le Pliage Filet漁網袋拼接3,400元。圖／LONGCHAMP提供
Melody以「市場女神」之姿選搭藍色Le Pliage Filet漁網袋拼接3,400元。圖／LONGCHAMP提供
Green District Chevrons系列後背包，9,000元。圖／LONGCHAMP提供
Green District Chevrons系列後背包，9,000元。圖／LONGCHAMP提供
Melody身穿條紋襯衫15,500元、粉藍長版風衣29,800元、靴款25,800元，搭配絲巾3,400元、Brioche翡翠色斜背包26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Melody身穿條紋襯衫15,500元、粉藍長版風衣29,800元、靴款25,800元，搭配絲巾3,400元、Brioche翡翠色斜背包26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Melody詮釋條紋襯衫15,500元、粉藍長版風衣29,800元、靴款25,800元，搭配絲巾3,400元、Roseau珊瑚紅色手提包17,400元。圖／LONGCHAMP提供
Melody詮釋條紋襯衫15,500元、粉藍長版風衣29,800元、靴款25,800元，搭配絲巾3,400元、Roseau珊瑚紅色手提包17,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦宛如巴黎日常生活的發表會。記者楊詩涵／攝影
LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦宛如巴黎日常生活的發表會。記者楊詩涵／攝影
Le Pliage銀色斜背袋，9,000元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage銀色斜背袋，9,000元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau系列磚紅色斜揹袋，建議售價15,700元。圖／LONGCHAMP提供
Roseau系列磚紅色斜揹袋，建議售價15,700元。圖／LONGCHAMP提供
Le Pliage Cuir「許願」手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
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