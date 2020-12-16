「市場女神」Melody 被繽紛的LONGCHAMP購物網袋擄獲

LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦了一場別開生面的2021春夏發表會，運用逛遊巴黎市集的概念來陳列新品，並且找到「市場女神」Melody來詮釋，她表示，「我在菜市場非常受歡迎，攤商大叔、阿姨都喜歡和我聊天，還會送菜給我。」 而Le Pliage Filet網袋包，就是她逛市場的最新裝備。

相對網袋包的實用好裝，Melody堪稱「無用小包包」的推廣大使，她表示Nano當成項鍊超時髦，而Roseau則是她大力推薦，因為有多種尺寸、款式，是小資女孩最好的配備，「而且耶誕節快到了，男生要討女生歡心，就是把『必須有』的無用小包包，裝在Roseau裡，包包一打開發現還有一個，一次擁2個包包超驚喜。」為了讓隨時被她下訂單的先生心裡平衡點，她也會幫先生挑一個Green District的包款，以實踐婚姻是需要互相的。