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「市場女神」Melody 被繽紛的LONGCHAMP購物網袋擄獲
LONGCHAMP在圓山花博園區的神農市集舉辦了一場別開生面的2021春夏發表會，運用逛遊巴黎市集的概念來陳列新品，並且找到「市場女神」Melody來詮釋，她表示，「我在菜市場非常受歡迎，攤商大叔、阿姨都喜歡和我聊天，還會送菜給我。」 而Le Pliage Filet網袋包，就是她逛市場的最新裝備。
相對網袋包的實用好裝，Melody堪稱「無用小包包」的推廣大使，她表示Nano當成項鍊超時髦，而Roseau則是她大力推薦，因為有多種尺寸、款式，是小資女孩最好的配備，「而且耶誕節快到了，男生要討女生歡心，就是把『必須有』的無用小包包，裝在Roseau裡，包包一打開發現還有一個，一次擁2個包包超驚喜。」為了讓隨時被她下訂單的先生心裡平衡點，她也會幫先生挑一個Green District的包款，以實踐婚姻是需要互相的。
春夏包款以巴黎女子日常生活中的自在而設計，也呼應官方微電影「非常巴黎（Très Paris）」的浪漫愜意，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine本季深受藝術家James Turrell啟發，設計了粉色、橘色及珊瑚色等色彩，圍繞在五顏六色蔬果區的，是與法國經典漁網袋品牌FILT合作的全新Le Pliage Filet，明亮的棉質漁網袋拼接Le Pliage的皮革提把、袋蓋，輕盈實用；Brioche包款與麵包陳列在同一區，用以表現以布里歐麵包為靈感、如雲朵的柔軟觸感；Make a Wish「許願」拼接包，則有著祈願的美意；備有多種尺寸的Mailbox，則是輕便簡約的都會包款。而服裝當季概念也與手袋相輝映，例如金屬光澤、英式刺繡等元素，讓Le Pliage有更豐富的表現。
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