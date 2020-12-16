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牛頓手稿藏「末世密碼」？蘇富比拍賣亞洲藏家買了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
牛頓。圖／蘇富比提供
牛頓。圖／蘇富比提供

埃及法老王金字塔的度量衡裡，是否隱藏末世降臨日期的密碼？這並非好萊塢下一部賣座大片的劇情，而是被稱為現代科學之父的牛頓（Isaac Newton）致力研究的內容。這份長達3頁的牛頓親筆手稿，於12月8日在倫敦蘇富比（Sotheby’s）以378,000英鎊（約504,700美元）成交，被一位亞洲藏家購得。

「他嘗試尋找引力理論的證據，亦相信古埃及人擁有早已失傳的煉金術奧秘」，蘇富比手稿部專家Gabriel Heaton解釋，牛頓認為萬有引力與埃及煉金術有關。事實上牛頓有許多未公開發表的手稿主要在研究煉金術、神秘學、聖經末日啟示等主題，但在政治動盪的年代，這類相關研究均被英國教會視為邪端異說，因此直到他死後也一直鮮為人知。

根據現存文獻，牛頓大約在1680年開始研究金字塔。當時牛頓幽居於他出生的祖屋、英格蘭林肯郡的伍爾索普莊園。這三頁手稿邊緣有火燒痕跡，據說是牛頓的愛犬「鑽石」撞翻桌子、打翻了蠟燭所致。牛頓和當時一些歐洲科學家都相信古埃及人洞悉許多世間奧秘，可惜在千百年的洪流裡失傳。尋找古代的神秘知識，是煉金術裡不可或缺的一環

牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供
牛頓親筆手稿，內容為埃及金字塔相關研究，約1680年。圖／蘇富比提供

牛頓 埃及 金字塔

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