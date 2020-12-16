牛頓手稿藏「末世密碼」？蘇富比拍賣亞洲藏家買了

埃及法老王金字塔的度量衡裡，是否隱藏末世降臨日期的密碼？這並非好萊塢下一部賣座大片的劇情，而是被稱為現代科學之父的牛頓（Isaac Newton）致力研究的內容。這份長達3頁的牛頓親筆手稿，於12月8日在倫敦蘇富比（Sotheby’s）以378,000英鎊（約504,700美元）成交，被一位亞洲藏家購得。

「他嘗試尋找引力理論的證據，亦相信古埃及人擁有早已失傳的煉金術奧秘」，蘇富比手稿部專家Gabriel Heaton解釋，牛頓認為萬有引力與埃及煉金術有關。事實上牛頓有許多未公開發表的手稿主要在研究煉金術、神秘學、聖經末日啟示等主題，但在政治動盪的年代，這類相關研究均被英國教會視為邪端異說，因此直到他死後也一直鮮為人知。