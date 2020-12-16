全球唯一！連4年獲三星獎 「孫紅茶行」再度摘星
歐洲比利時2020年度國際風味評鑑所（International Taste Institute）日前公布全球年度評鑑結果，「孫紅茶行 臺灣紅茶」以91.2分高分連續4年榮獲最高榮譽三星獎，也是全球茶項目唯一連續獲此殊榮的品牌。
2020台灣防疫表現優異，屢獲國際肯定，此次孫紅茶行以「飛躍羚羊」剪紙展現台灣味，融合白色瓷身致謝防疫英雄，瓶身翻轉可見「福」字，代表祝福。「飛躍羚羊」重50公克，售價新台幣1,999元，全球限量2,020組，即日起開賣。
2020年全球年度評鑑（International Taste Institute）於歐洲首都比利時布魯塞爾登場，吸引日本、韓國、美國、中國、加拿大、印度、台灣等全球各大茶葉生產國參賽，由持有米其林星級36年之久的主廚阿蘭‧諾內(Alain Nonnet)、英國美味大使艾倫‧考克森(Alan Coxon)等專業人士擔任評審，對茶葉進行客觀的感官評鑑，並採以最嚴謹的盲評，避免評分出現偏差。
今年「孫紅茶行 臺灣紅茶」以91.2高分，全球唯一連續4年榮獲最高榮譽三星獎，去年更獲得水晶美味獎Crystal Taste Award（授予連續3年獲得3星獎的茶葉），參賽數年便驚豔全球。
孫紅茶行採自然農法，開春採摘、一年一採，經過充分萎凋，精準管控含水量，不破壞茶葉內質。採摘規格則要求細嫩芽葉，一芯二葉，汲取天然肥料與綠野芬芳，蘊含清香，野韻十足。經過千揉百捻、三道手工揉捻工序，孫紅茶行經驗掌控，適度發酵，懸掛式增溫加氧發酵，呈現專業品質。最後暖火烘焙，乾燥工序，將茶葉香氣烘焙的恰到好處。
孫紅茶行除了在全球獲得許多關注，在台灣也是許多知名企業指定禮品，甚至提前一年搶下訂單，台灣國際機場免稅商店、長榮航空時常熱銷一空；同時也是總統府致贈外賓、代表台灣的禮物。
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