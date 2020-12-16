讀懂RIMOWA百年經典魅力 首本品牌特刊問世揭露製作秘密

時髦旅人最愛的RIMOWA行李箱，在2020年的最後一個月與專門出版時尚與藝術設計的書籍的Rizzoli合作，推出首本品牌特刊《RIMOWA: An Archive, Since 1898》，藉此來回顧RIMOWA的發展歷程，也親自揭露了這個德國行李裝備品牌能獲得百年以來旅行者青睞的秘密。

RIMOWA行李箱成為精品龍頭LVMH集團旗下一員後，無論設計還是細節處理都益發的簡約和精緻，如果沒特別提的話，相信許多消費者都會忘了其實品牌創立至今已超過120年。重新定義豪華旅行生活方式的RIMOWA，今年首度推出品牌特刊，找來了頗負盛名的Rizzoli合作，出版了《RIMOWA: An Archive, Since 1898》。在書中探討鋁鎂合金及聚碳酸酯等創新物料如何塑造品牌定位，並刻劃十九世紀至今的旅遊歷史。還請來Wallpaper*創辦人兼Monocle總編輯Tyler Brûlé在序言中，娓娓道出這些行李箱背後的獨特故事。

《RIMOWA: An Archive, Since 1898》特刊中收錄了1950復古系列行李箱細節圖片。圖／RIMOWA提供

同時特刊中還提到了由二十世紀至今，RIMOWA以務實態度、工業技術與現代手法應對運輸方式的變革。並點出幾個品牌的重要作品，包括1937年開始生產的超輕鋁鎂合金行李箱、2000年首款聚碳酸酯行李箱，已成經典的溝槽式設計，與Supreme、Dior、Off-White、Porsche及Fendi等著名品牌的聯名合作。還收錄大量從未曝光的精彩圖片，重點介紹RIMOWA精心挑選的經典作品，書內附有精美照片、插圖及品牌珍藏佳作。藉此向品牌古今經典產品致敬，也能一窺百年的旅遊歷史，絕對是粉絲必收藏。

《RIMOWA: An Archive, Since 1898》特刊中收錄了，品牌曾替相機專用箱所打造的內部細節與鋁合金配件。圖／RIMOWA提供