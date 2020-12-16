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趁著2020愛你一生 歲末求婚銀座白石好禮加碼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
EXELCO DIAMOND Elisabeth系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND Elisabeth系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供

來自日本的婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），在2020年全亞洲區年度營業額突破百億日幣，日本展店近10家，全亞洲門市近60間。為歡慶亞洲區業績表限亮眼，自即日起至2021年1月5日止，銀座白石推出「耶誕閃耀獻禮」好禮加碼活動，全省門市消費，凡購買鑽戒就送聖誕限定雪白版八心八箭顯心鏡戒盒，購買對戒即贈品牌訂製硬殼結婚書約，一同迎接新的一年的幸福。

同時，銀座白石與旗下代理EXELCO DIAMOND也分別針對喜歡簡約、優雅、或華麗風格的新人推薦婚戒：以高雅的百合花為靈感的銀座白石White Lily，與結合金屬鑲珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）設計的EXELCO DIAMOND Elisabeth套戒，適合喜歡簡約風的新娘。銀座白石Shining Flow套戒捕捉希臘愛琴海面上閃耀的粼粼波光，與EXELCO DIAMOND取自法語「永遠的羈絆」含意的Lien Infini系列套戒，則是優雅新人首選。針對華麗風格的新人，銀座白石 AmarryI套戒配搭環狀配鑽， EXELCO DIAMOND的Wild Rose套戒則如以雨後庭院被玫瑰芬芳包圍，視覺效果都特別搶眼。

EXELCO DIAMOND Lien Infini系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND Lien Infini系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND Wild Rose系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND Wild Rose系列鑽戒與女戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石 AmarryI系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石 AmarryI系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石為歡慶亞洲區業績表限亮眼，自即日起至2021年1月5日止，推出「耶誕閃耀獻禮」好禮加碼活動。圖／銀座白石提供
銀座白石為歡慶亞洲區業績表限亮眼，自即日起至2021年1月5日止，推出「耶誕閃耀獻禮」好禮加碼活動。圖／銀座白石提供
銀座白石 White Lily系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石 White Lily系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石 Shining Flow系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供
銀座白石 Shining Flow系列套戒，價格店洽。圖／銀座白石提供

日本 品牌 希臘

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