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趁著2020愛你一生 歲末求婚銀座白石好禮加碼
來自日本的婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），在2020年全亞洲區年度營業額突破百億日幣，日本展店近10家，全亞洲門市近60間。為歡慶亞洲區業績表限亮眼，自即日起至2021年1月5日止，銀座白石推出「耶誕閃耀獻禮」好禮加碼活動，全省門市消費，凡購買鑽戒就送聖誕限定雪白版八心八箭顯心鏡戒盒，購買對戒即贈品牌訂製硬殼結婚書約，一同迎接新的一年的幸福。
同時，銀座白石與旗下代理EXELCO DIAMOND也分別針對喜歡簡約、優雅、或華麗風格的新人推薦婚戒：以高雅的百合花為靈感的銀座白石White Lily，與結合金屬鑲珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）設計的EXELCO DIAMOND Elisabeth套戒，適合喜歡簡約風的新娘。銀座白石Shining Flow套戒捕捉希臘愛琴海面上閃耀的粼粼波光，與EXELCO DIAMOND取自法語「永遠的羈絆」含意的Lien Infini系列套戒，則是優雅新人首選。針對華麗風格的新人，銀座白石 AmarryI套戒配搭環狀配鑽， EXELCO DIAMOND的Wild Rose套戒則如以雨後庭院被玫瑰芬芳包圍，視覺效果都特別搶眼。
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