快訊

新竹男闖中橫40天奇蹟生還 登山專家點出躲洞穴是關鍵

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣綠運輸！Yahoo好朋友計畫攜手等公車App推「種樹任務」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」攜手等公車系列App推「種樹任務」公益活動。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」攜手等公車系列App推「種樹任務」公益活動。圖／Yahoo奇摩提供

你是公車通勤族嗎？根據交通部統計 ，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤，擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」與破百萬下載的等公車系列App，包括《台灣等公車》、《台北等公車》及《台中等公車》等聯手推出「種樹任務」公益行動，邀公車通勤族天天打卡解任務，推廣綠運輸。Yahoo奇摩更加碼將線上任務轉換為實際行動，與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗，集氣養護種真樹。

以Yahoo奇摩會員帳號登入《台灣等公車》、《台北等公車》、《台中等公車》任一App，即可領取1顆小樹種子，每日打開App簽到、幫虛擬小樹澆水，累積9天就能養成一顆虛擬小樹。Yahoo奇摩將陸續推出12款台灣常見樹種，天天搭乘公車用綠運輸節能減碳的同時，還能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑。即日起至2021年1月31日只要成功種出一顆小樹，就有機會抽AirPods Pro或2021「生命之森－種間關係」月曆。

Yahoo奇摩超級商城也應援種樹任務，集結GAP、Native Shoes、金安德森、日華好物等多家品牌商店共同響應，即日起一連4周將提供總價值破百萬元的折價券。

Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」滿2周年，透過遊戲化的機制吸引會員互動獲得「奇摩值」兌換合作廠商商品與服務，至今累積發出超過21億點奇摩值，更帶動新加入會員數年成長近7成。耶誕前夕，Yahoo好朋友計畫同場加映線上會員活動，即日起至12月23日打開Yahoo奇摩App登入會員簽到滿7天，即可用200奇摩值兌換親親JIUJIU耶誕節限定版口罩一盒，每天限量100盒、中午12點開放搶兌換；12月21日至12月31日打開Yahoo奇摩App登入會員用10點奇摩值即可參加抽獎，不限次數，獎項包括Dyson吹風機、腳底按摩板等。

Yahoo奇摩將陸續推出12款台灣常見樹種，天天搭乘公車就能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩將陸續推出12款台灣常見樹種，天天搭乘公車就能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo奇摩與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo好朋友計畫邀百萬會員聯手破百萬下載的等公車系列App，包括《台灣等公車》、《台北等公車》及《台中等公車》等，推出「種樹任務」公益行動。圖／Yahoo奇摩提供
Yahoo好朋友計畫邀百萬會員聯手破百萬下載的等公車系列App，包括《台灣等公車》、《台北等公車》及《台中等公車》等，推出「種樹任務」公益行動。圖／Yahoo奇摩提供

公車 通勤族 認養

延伸閱讀

星國推全球旅遊泡泡 為經濟論壇做測試

「PS5主機」18號中午12點預購再開！線上販售通路這裡看

MLB／球團醞釀明年球季縮水 遭球員工會反對

Yahoo十大運動事件共4冠報喜 中職搶先全球開打也進榜

相關新聞

安心遊2.0住宿進擊券成效佳 下波結盟萬家業者擴大戰線

由中台灣觀光產業聯盟與多家旅宿業者發起的「安心遊2.0」住宿進擊券，提供旅客每晚每房新台幣500元優惠，聯盟理事長黃正聰...

限量20萬杯！全家便利商店「芝麻白玉醇奶」暖心上市　「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸

距離冬至吃湯圓倒數不到一周，如果懶得自己煮湯圓或是擔心自己吃不完一整盒湯圓，全家便利商店「私品茶」全新創意推出「芝麻白玉...

讀懂RIMOWA百年經典魅力 首本品牌特刊問世

時髦旅人最愛的RIMOWA行李箱，在2020年的最後一個月與專門出版時尚與藝術設計的書籍的Rizzoli合作，推出首本品...

全球唯一！連4年獲三星獎 「孫紅茶行」再度摘星

歐洲比利時2020年度國際風味評鑑所（International Taste Institute）日前公布全球年度評鑑結...

趁著2020愛你一生 歲末求婚銀座白石好禮加碼

來自日本的婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），在2020年全亞洲區年度營業額突破百億...

推廣綠運輸！Yahoo好朋友計畫攜手等公車App推「種樹任務」

你是公車通勤族嗎？根據交通部統計 ，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤，擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵...

送禮神救星 宜睿智慧「福利即享券」品牌可自選更好用

又到了尾牙、年終送禮的季節，今年受到疫情影響，為籌辦尾牙活動、贈送福利禮品都增添了許多挑戰，在電子化、零接觸的潮流下，也...

高顏質又暖心！90周年 積家Reverso推酒紅色限量腕表

一個人要活到90歲有多不容易？需要保養、活絡、維持、注入能量。一個經典的設計亦若是。積家（Jaeger-LeCoultr...

想變美？冬季化妝品展明天登場 消費滿額抽iPhone 12

姐妹們，準備讓自己變美了嗎？第30屆20202冬季國際美容化妝品展明天起，至12月21日每日10點至18點在台北世貿一館...

戴出霸氣時尚感 秦嵐成為Valentino眼鏡代言人

大陸女星秦嵐自從2018因《延禧攻略》一劇再度翻紅之後，就成為許多時尚品牌的新寵兒。其中一直和她保持密切往來的Valen...

充滿詩意的一場時尚秀！YSL在撒哈拉沙漠發表春夏系列

之前率先宣布脫離今年九月固定時裝周行程的Saint Laurent，終於在台灣時間昨日晚間發表了2021春夏女裝系列，這...

史上酒齡最高裝瓶威士忌 麥卡倫The Red Collection

為世人紀念最古老的麥卡倫時光，2020年麥卡倫酒廠推出全新威士忌系列──「麥卡倫The Red Collection」，...

熱門新聞

嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。