推廣綠運輸！Yahoo好朋友計畫攜手等公車App推「種樹任務」

你是公車通勤族嗎？根據交通部統計 ，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤，擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵制度「Yahoo好朋友計畫」與破百萬下載的等公車系列App，包括《台灣等公車》、《台北等公車》及《台中等公車》等聯手推出「種樹任務」公益行動，邀公車通勤族天天打卡解任務，推廣綠運輸。Yahoo奇摩更加碼將線上任務轉換為實際行動，與林務局嘉義林區管理處合作認養造林地，在台南市玉井區種植2,000棵小樹苗，集氣養護種真樹。

以Yahoo奇摩會員帳號登入《台灣等公車》、《台北等公車》、《台中等公車》任一App，即可領取1顆小樹種子，每日打開App簽到、幫虛擬小樹澆水，累積9天就能養成一顆虛擬小樹。Yahoo奇摩將陸續推出12款台灣常見樹種，天天搭乘公車用綠運輸節能減碳的同時，還能隨機解鎖不同台灣樹種圖鑑。即日起至2021年1月31日只要成功種出一顆小樹，就有機會抽AirPods Pro或2021「生命之森－種間關係」月曆。

Yahoo奇摩超級商城也應援種樹任務，集結GAP、Native Shoes、金安德森、日華好物等多家品牌商店共同響應，即日起一連4周將提供總價值破百萬元的折價券。