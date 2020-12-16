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送禮神救星 宜睿智慧「福利即享券」品牌可自選更好用
又到了尾牙、年終送禮的季節，今年受到疫情影響，為籌辦尾牙活動、贈送福利禮品都增添了許多挑戰，在電子化、零接觸的潮流下，也讓電子禮券成為最便利的新世代贈禮方案。
Edenred宜睿智慧（EDEN-Euronext Paris）集聚最受員工福利市場歡迎的13大旗艦品牌電子票券，如家樂福、遠東SOGO百貨、王品集團、特力集團、屈臣氏、7-ELEVEN虛擬商品卡等組合成「Benefit Xpress福利即享券」，包含百貨、量販、藥妝店、超商、餐飲等多樣化品牌，讓福委只需決定面額，兌換品牌的選擇權則交由收到的員工，針對防疫期間「宅在家」需求上升，更新增CATCHPLAY+、myVideo、 KKBOX等線上串流影音的電子票券選擇，票券發送更是只需動動手指，就能一指搞定。
另外，因應部分企業為了降低群聚接觸機會取消尾牙活動，宜睿智慧也宣布推出「尾牙美食福利即享券」，集結王品集團、雲朗觀光集團、漢來美食及EZ Table等合作餐廳及線上訂位品牌，讓企業可透過發放餐飲品牌電子票券方式，開放讓員工們自行選擇到喜歡的餐廳用餐，取代傳統的大型尾牙。
福委們只需透過Email或簡訊即可將電子票券配送給每位員工，不用另外下載App，也不用提供員工個資，安全又快速；對員工而言不僅領取方便，只要點開專屬連結、輸入密碼就可使用，不必擔心忘記攜帶或遺失，更可分次使用、查詢餘額及交易紀錄，甚至可存入Apple Wallet 或Google Pay等行動錢包內隨時取用。等於從發放、領取到使用兌換全程100%數位化，滿足行動支付世代的使用需求，徹底解決過往公司福委的工作痛點，對收到的員工而言，無效期、餘額可分次使用、不怕搞丟的優點，也讓收禮的滿意度更高。
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