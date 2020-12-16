送禮神救星 宜睿智慧「福利即享券」品牌可自選更好用

又到了尾牙、年終送禮的季節，今年受到疫情影響，為籌辦尾牙活動、贈送福利禮品都增添了許多挑戰，在電子化、零接觸的潮流下，也讓電子禮券成為最便利的新世代贈禮方案。

Edenred宜睿智慧（EDEN-Euronext Paris）集聚最受員工福利市場歡迎的13大旗艦品牌電子票券，如家樂福、遠東SOGO百貨、王品集團、特力集團、屈臣氏、7-ELEVEN虛擬商品卡等組合成「Benefit Xpress福利即享券」，包含百貨、量販、藥妝店、超商、餐飲等多樣化品牌，讓福委只需決定面額，兌換品牌的選擇權則交由收到的員工，針對防疫期間「宅在家」需求上升，更新增CATCHPLAY+、myVideo、 KKBOX等線上串流影音的電子票券選擇，票券發送更是只需動動手指，就能一指搞定。

另外，因應部分企業為了降低群聚接觸機會取消尾牙活動，宜睿智慧也宣布推出「尾牙美食福利即享券」，集結王品集團、雲朗觀光集團、漢來美食及EZ Table等合作餐廳及線上訂位品牌，讓企業可透過發放餐飲品牌電子票券方式，開放讓員工們自行選擇到喜歡的餐廳用餐，取代傳統的大型尾牙。