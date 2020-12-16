格蘭利威攜手星宇航空 首創高空威士忌品酒會

在台灣雪莉桶威士忌愛好者的引頸期盼之下，格蘭利威發表全新13年小批次原酒「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」，再次將最好的雪莉桶威士忌酒款獨獻台灣。

為了新產品上市，格蘭利威攜手星宇航空首創高空威士忌品酒會，星宇航空JX-8888格蘭利威專機行程圍繞著台灣，沿東部海岸線往南飛，可一睹清水斷崖、蘭嶼、綠島、三仙台、海岸山脈、澎湖島等美景，拉開距離細細感受福爾摩沙之美。

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2021年版的13年原酒以60.2% 原桶強度之姿，捎來原始濃郁的香氣，這是首席調酒師艾倫．溫徹斯特（Alan Winchester），再一次獨獻台灣的得意力作，嚴選珍貴的西班牙Oloroso雪莉酒桶，經過13年以上的歲月熟成，悉心勾兌之後，不使用冷凝過濾，不加一滴水，以原桶的酒精強度裝瓶，保留最純粹的原始風味。

高空品酒會上除了13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版之外，與會者也能品嘗到「格蘭利威太空膠囊」，將調酒創新演繹、封存於方寸之間，一嚐由格蘭利威「創者臻藏」以基底調製的兩款新穎調酒「 Paloma」以及「Scottish coffee」。

「Paloma」 帶著清新果香，由柚子汁、葡萄柚汁、接骨木等原料調製而成，酒精濃度19%。「Scottish coffee 」則散發濃厚的香草、咖啡、焦糖等香氣，讓人想起蘇格蘭清晨香醇的咖啡，酒精濃度18.2%。

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