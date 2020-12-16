快訊

新竹男闖中橫40天奇蹟生還 登山專家點出躲洞穴是關鍵

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高顏質又暖心！90周年 積家Reverso推酒紅色限量腕表

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
金鐘視帝姚淳耀先前出席「返校」影集開播記者會時，戴上了精鋼、藍色表面的Polo S計時碼表，一盞率性風采。圖 / PIAGET提供。
金鐘視帝姚淳耀先前出席「返校」影集開播記者會時，戴上了精鋼、藍色表面的Polo S計時碼表，一盞率性風采。圖 / PIAGET提供。

一個人要活到90歲有多不容易？需要保養、活絡、維持、注入能量。一個經典的設計亦若是。積家（Jaeger-LeCoultre）在1931年時曾發表了可以翻轉表殼、進而保護表面的Reverso系列，除了因應時代氣息，也在數十年間已少見的長方形，成為當代高級鐘表的視覺經典。適逢系列90周年，品牌因而推出酒紅色表面的Reverso Tribute Duoface Fagliano翻轉系列雙時區腕表，並採限量生產。

1930年代，騎乘於駿馬之上的馬球活動，是上流社會的社交與喜好運動。積家Reverso系列翻轉式的表殼，可在運動時將表殼翻轉至背面，因而保護表面不受衝擊損害，具有實用意義。新款的Tribute Duoface Fagliano腕表則具備雙時區功能，太子妃式指針、雙面拋光立體時標，以及軌道式分鐘刻度，都令整體散發出雋永、灑落氣息。

同時第二面的表面設計則透過「巴黎鉚釘」扭索飾紋呈細緻質感，除了第二地時區、更附24小時制的日夜顯示，以顯示家鄉時間。而表款之所以得名Fagliano，因為和經典的阿根廷馬球靴品牌Casa Fagliano合作，糅合Cordovan皮革與帆布、打造出全新表帶。全球限量190只，並僅在積家專賣店中販售。

但從馬球運動得到靈感的並非只有積家，同屬歷峰集團的伯爵（PIAGET）也有一只Polo系列表款，是在1979年問世、以跨越時間長達40周年。日前金鐘視帝姚淳耀便曾在出席「返校」影集開播記者會時，戴上了一款精鋼表殼、藍色表面的Polo S計時碼表。雖然馬球運動在台灣並不興盛，但如何駕馭時間、與環境共存？或是腕表在設計以外、無形中傳遞的精神哲學。

姚淳耀今年甫以「鏡子森林」奪「戲劇節目男主角」大獎，成為金鐘視帝。圖 / PIAGET提供。
姚淳耀今年甫以「鏡子森林」奪「戲劇節目男主角」大獎，成為金鐘視帝。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Polo系列精鋼自動上鍊計時碼表，精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，41萬7,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Polo系列精鋼自動上鍊計時碼表，精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，41萬7,000元。圖 / PIAGET提供。
積家，Tribute Duoface Fagliano腕表，玫瑰金、47 x 28.3毫米、手上鍊機芯、雙時區顯示、日夜顯示、全球限量190只、價格店洽。圖 / 幾家提供。
積家，Tribute Duoface Fagliano腕表，玫瑰金、47 x 28.3毫米、手上鍊機芯、雙時區顯示、日夜顯示、全球限量190只、價格店洽。圖 / 幾家提供。
積家Reverso系列早從1931年誕生，最早是為馬球活動所設計，透過可翻轉的表殼保護表面，同時展現斯文與雋永。圖 / 積家提供。
積家Reverso系列早從1931年誕生，最早是為馬球活動所設計，透過可翻轉的表殼保護表面，同時展現斯文與雋永。圖 / 積家提供。

時區 腕表

延伸閱讀

超衝擊！金鐘視帝遭曝「沒才華」 惱羞成怒侵犯女學生

在走路中吸吐角色靈魂

「親愛的房客」破3千萬祭品曝光 莫子儀激吻姚淳耀

新科金鐘視帝姚淳耀 戴伯爵超薄鑽表帥展斯文風

相關新聞

安心遊2.0住宿進擊券成效佳 下波結盟萬家業者擴大戰線

由中台灣觀光產業聯盟與多家旅宿業者發起的「安心遊2.0」住宿進擊券，提供旅客每晚每房新台幣500元優惠，聯盟理事長黃正聰...

限量20萬杯！全家便利商店「芝麻白玉醇奶」暖心上市　「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸

距離冬至吃湯圓倒數不到一周，如果懶得自己煮湯圓或是擔心自己吃不完一整盒湯圓，全家便利商店「私品茶」全新創意推出「芝麻白玉...

趁著2020愛你一生 歲末求婚銀座白石好禮加碼

來自日本的婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），在2020年全亞洲區年度營業額突破百億...

推廣綠運輸！Yahoo好朋友計畫攜手等公車App推「種樹任務」

你是公車通勤族嗎？根據交通部統計 ，國人平均每日有將近600萬人次搭乘各類客運通勤，擁有百萬會員的Yahoo奇摩會員獎勵...

送禮神救星 宜睿智慧「福利即享券」品牌可自選更好用

又到了尾牙、年終送禮的季節，今年受到疫情影響，為籌辦尾牙活動、贈送福利禮品都增添了許多挑戰，在電子化、零接觸的潮流下，也...

高顏質又暖心！90周年 積家Reverso推酒紅色限量腕表

一個人要活到90歲有多不容易？需要保養、活絡、維持、注入能量。一個經典的設計亦若是。積家（Jaeger-LeCoultr...

想變美？冬季化妝品展明天登場 消費滿額抽iPhone 12

姐妹們，準備讓自己變美了嗎？第30屆20202冬季國際美容化妝品展明天起，至12月21日每日10點至18點在台北世貿一館...

戴出霸氣時尚感 秦嵐成為Valentino眼鏡代言人

大陸女星秦嵐自從2018因《延禧攻略》一劇再度翻紅之後，就成為許多時尚品牌的新寵兒。其中一直和她保持密切往來的Valen...

充滿詩意的一場時尚秀！YSL在撒哈拉沙漠發表春夏系列

之前率先宣布脫離今年九月固定時裝周行程的Saint Laurent，終於在台灣時間昨日晚間發表了2021春夏女裝系列，這...

史上酒齡最高裝瓶威士忌 麥卡倫The Red Collection

為世人紀念最古老的麥卡倫時光，2020年麥卡倫酒廠推出全新威士忌系列──「麥卡倫The Red Collection」，...

蝦皮購物限量開賣「耶誕限定醫療口罩」 12月18日抽中衛耶誕兒童口罩

耶誕節即將到來，蝦皮購物精選出多款耶誕限定口罩，像是日前開放預購、屢創秒殺佳績的「福德好罩」快樂小鹿與冰晶雪花限定版、粉...

BONNY & READ再推跨國聯名香氛 閉眼就能感受清風吹拂

台灣知名飾品品牌「BONNY & READ」繼去年跨界與韓國文青系香氛品牌COSMIC MANSION聯手推出香氛產品，...

熱門新聞

嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。