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高顏質又暖心！90周年 積家Reverso推酒紅色限量腕表
一個人要活到90歲有多不容易？需要保養、活絡、維持、注入能量。一個經典的設計亦若是。積家（Jaeger-LeCoultre）在1931年時曾發表了可以翻轉表殼、進而保護表面的Reverso系列，除了因應時代氣息，也在數十年間已少見的長方形，成為當代高級鐘表的視覺經典。適逢系列90周年，品牌因而推出酒紅色表面的Reverso Tribute Duoface Fagliano翻轉系列雙時區腕表，並採限量生產。
1930年代，騎乘於駿馬之上的馬球活動，是上流社會的社交與喜好運動。積家Reverso系列翻轉式的表殼，可在運動時將表殼翻轉至背面，因而保護表面不受衝擊損害，具有實用意義。新款的Tribute Duoface Fagliano腕表則具備雙時區功能，太子妃式指針、雙面拋光立體時標，以及軌道式分鐘刻度，都令整體散發出雋永、灑落氣息。
同時第二面的表面設計則透過「巴黎鉚釘」扭索飾紋呈細緻質感，除了第二地時區、更附24小時制的日夜顯示，以顯示家鄉時間。而表款之所以得名Fagliano，因為和經典的阿根廷馬球靴品牌Casa Fagliano合作，糅合Cordovan皮革與帆布、打造出全新表帶。全球限量190只，並僅在積家專賣店中販售。
但從馬球運動得到靈感的並非只有積家，同屬歷峰集團的伯爵（PIAGET）也有一只Polo系列表款，是在1979年問世、以跨越時間長達40周年。日前金鐘視帝姚淳耀便曾在出席「返校」影集開播記者會時，戴上了一款精鋼表殼、藍色表面的Polo S計時碼表。雖然馬球運動在台灣並不興盛，但如何駕馭時間、與環境共存？或是腕表在設計以外、無形中傳遞的精神哲學。
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