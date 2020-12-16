想變美？冬季化妝品展明天登場 消費滿額抽iPhone 12

姐妹們，準備讓自己變美了嗎？第30屆20202冬季國際美容化妝品展明天起，至12月21日每日10點至18點在台北世貿一館正式登場，所有美容、美髮與美甲類商品，全都下殺特惠價，最低2折起，百元能買到彩妝品，超音波清洗機也千元有找，開展首3日，消費滿3千元，送300元現金抵用券，每日限量100名。消費滿2千元，連續5天抽5台iPhone 12，最大獎是價值79,000元的YAMAHA-LIMI機車，周六與周日再加碼抽YSL、GUCCI包款。

今年秋季化妝品展賣出好成績，讓廠商對冬季化妝品更有信心，搭上年末派對、送禮商機，整體優惠更有感，從唇膏、化妝水、眼線液、眼影盤、洗髮精、面膜通通有。

明天的首日必搶商品如Solone大藝術家九宮格眼影盤，搭配持久流暢眼線液筆，展場特價518元，吉立伊貝推出6種香氛擴香液搭配，原價2,660元，展場價750元，奕騏也推出超音波清洗機CODYSON，特價999元，暐世的皇后洗顏組超淨潤胺基酸潔顏霜，搭配維他命E卸妝油，原價1,680元，展場價1,280元，VVIP美學Hevskin韓國膠原蛋白精萃，搭配凍齡亮白天絲面膜原價4,660元，展場價2,000元。

特別打造的「玩美研究所」，讓大家手作DIY體驗生活美學，也能聽到最有趣的講座，明天16點有蔡上機老師，講述2021招財開運方法，12月18日13點有日常好事 • 手作乾燥花，教大家做出最美的乾燥花。

現場也提供美睫嫁接體驗，邀請美睫師在尊爵美容室，為大家服務，提前線上預約，就能享受美容展優惠價，預約網址：https://reurl.cc/MdeO8n。