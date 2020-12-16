戴出霸氣時尚感 秦嵐成為Valentino眼鏡代言人

大陸女星秦嵐自從2018因《延禧攻略》一劇再度翻紅之後，就成為許多時尚品牌的新寵兒。其中一直和她保持密切往來的Valentino，近日正式宣布她成為品牌眼鏡代言人，最新發布的形象照也展示出她霸氣俐落的迷人面貌。身為「帶貨女王」的她，勢必又會掀起一波Valentino眼鏡熱吧！

針對這次的合作，秦嵐表示：「我與Valentino結緣已久，不僅是品牌的忠實粉絲，去年更有幸參加了巴黎大秀和在北京舉辦的高級訂製大秀，親眼見證了創意總監Pierpaolo Piccioli在設計上的詩意描繪和絕妙創造力，現在能以眼鏡代言人的身份與Valentino合作，非常開心和榮幸，希望能夠跟Valentino一起見證更多的美妙時刻！」