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戴出霸氣時尚感 秦嵐成為Valentino眼鏡代言人
大陸女星秦嵐自從2018因《延禧攻略》一劇再度翻紅之後，就成為許多時尚品牌的新寵兒。其中一直和她保持密切往來的Valentino，近日正式宣布她成為品牌眼鏡代言人，最新發布的形象照也展示出她霸氣俐落的迷人面貌。身為「帶貨女王」的她，勢必又會掀起一波Valentino眼鏡熱吧！
針對這次的合作，秦嵐表示：「我與Valentino結緣已久，不僅是品牌的忠實粉絲，去年更有幸參加了巴黎大秀和在北京舉辦的高級訂製大秀，親眼見證了創意總監Pierpaolo Piccioli在設計上的詩意描繪和絕妙創造力，現在能以眼鏡代言人的身份與Valentino合作，非常開心和榮幸，希望能夠跟Valentino一起見證更多的美妙時刻！」
除了參與時裝秀之外，其實去年底秦嵐也現身在由Pierpaolo Piccioli策劃編輯的第20期《A Magazine Curated By》雜誌中，當時最後篇章裡有48頁的國際名人照片，在超模娜歐蜜坎貝兒、Mariacarla Boscono等組成的陣容中，秦嵐也是唯一的亞洲女星代表。
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