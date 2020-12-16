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戴出霸氣時尚感 秦嵐成為Valentino眼鏡代言人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秦嵐示範Valentino Vring包款。圖／Valentino提供
秦嵐示範Valentino Vring包款。圖／Valentino提供

大陸女星秦嵐自從2018因《延禧攻略》一劇再度翻紅之後，就成為許多時尚品牌的新寵兒。其中一直和她保持密切往來的Valentino，近日正式宣布她成為品牌眼鏡代言人，最新發布的形象照也展示出她霸氣俐落的迷人面貌。身為「帶貨女王」的她，勢必又會掀起一波Valentino眼鏡熱吧！

針對這次的合作，秦嵐表示：「我與Valentino結緣已久，不僅是品牌的忠實粉絲，去年更有幸參加了巴黎大秀和在北京舉辦的高級訂製大秀，親眼見證了創意總監Pierpaolo Piccioli在設計上的詩意描繪和絕妙創造力，現在能以眼鏡代言人的身份與Valentino合作，非常開心和榮幸，希望能夠跟Valentino一起見證更多的美妙時刻！」

除了參與時裝秀之外，其實去年底秦嵐也現身在由Pierpaolo Piccioli策劃編輯的第20期《A Magazine Curated By》雜誌中，當時最後篇章裡有48頁的國際名人照片，在超模娜歐蜜坎貝兒、Mariacarla Boscono等組成的陣容中，秦嵐也是唯一的亞洲女星代表。

秦嵐優雅演繹Valentino Bluegrace珠飾刺繡襯衫式洋裝。圖／Valentino提供
秦嵐優雅演繹Valentino Bluegrace珠飾刺繡襯衫式洋裝。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
秦嵐出席Valentino北京活動。圖／Valentino提供
秦嵐出席Valentino北京活動。圖／Valentino提供
秦嵐示範Valentino最新Roman Stud鉚釘包款。圖／Valentino提供
秦嵐示範Valentino最新Roman Stud鉚釘包款。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
秦嵐成為Valentino眼鏡代言人。圖／Valentino提供
去年底秦嵐就已現身在由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli策劃編輯的第20期《A Magazine Curated By》雜誌中。圖／Valentino提供
去年底秦嵐就已現身在由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli策劃編輯的第20期《A Magazine Curated By》雜誌中。圖／Valentino提供

品牌 北京 女王

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