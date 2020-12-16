充滿詩意的一場時尚秀！YSL在撒哈拉沙漠發表春夏系列

之前率先宣布脫離今年九月固定時裝周行程的Saint Laurent，終於在台灣時間昨日晚間發表了2021春夏女裝系列，這次的秀場選在撒哈拉沙漠，一望無際的景色首先在氣勢上就非常搶眼，搭配本次眾多黑色、駝色調的帥氣、優雅服裝，讓人感受到濃厚的瀟灑詩意氛圍。

2020新冠肺炎疫對世界帶來的衝擊，已成為設計師們創作上重要的靈感來源。2021春夏Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello也將此概念運用在作品中，透過透薄的睡袍、綴滿花卉圖案的雪紡等來呈現舒適又不失追求精緻品味的居家生活風情；領口、袖口的羽毛流蘇、真絲女裝上衣和貼身短褲，還有金屬鍊腰帶等細節，則是象徵後疫情時代努力地為自己悉心打扮、對新生活展示希望和熱忱的正面態度。而Saint Laurent經典的Le Smoking帥氣造型，也以大口袋鬆身外套、大翻領襯衫和肩線俐落硬挺的長外套等來重新演繹。

包款方面，肩下包依然盛行，長方形的中尺寸包款搭配金屬YSL Logo翻扣設計典雅復古，迷你腰包也成了像是飾品的細膩點綴品。尖頭高跟鞋從秀前幾天就成為宣傳形象廣告的主角，鞋頭的金屬拼接元素也傳遞出強悍女人味。