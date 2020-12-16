史上酒齡最高裝瓶威士忌 麥卡倫The Red Collection

為世人紀念最古老的麥卡倫時光，2020年麥卡倫酒廠推出全新威士忌系列──「麥卡倫The Red Collection」，為史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，亦為拍賣場上歷來陳年最久的威士忌，只在全球特定地區銷售。

麥卡倫為倫敦蘇富比慈善拍賣會訂製唯一兩套「The Red Collection：西班牙插畫大師Javi Aznarez藝術酒標紀念版」；一套保留在麥卡倫檔案庫，另一套拍出天價75萬6,400英鎊，約台幣2,800萬元，拍賣所得撥捐給英國慈善組織City Harvest，幫助受COVID-19新冠肺炎疫情影響的弱勢族群。

在全球特定地區銷售的「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）──40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名，一組六瓶麥卡倫「超高齡」俱樂部成員排成一列，使全球麥卡倫粉絲無不為之震撼。

從世上最古老、稀有橡木桶汲取裝瓶的「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，為麥卡倫酒廠的巔峰之作，近兩個世紀的堅持完美，代表麥卡倫對傳統和工藝的深切敬意，歷代麥卡倫威士忌大師以招牌銅製蒸餾器──斯貝賽最小的蒸餾器，與精心挑選的手工橡木桶中慢慢熟成原酒，直到達到最完美的成熟時刻。

麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell表示：「The Red Collection中每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙。」「麥卡倫The Red Collection」核心為40年、50年和60年，將在未來數年保持穩定供應；而71年、74年和78年將不定期發布，它們是人類史上最古老的瓶裝威士忌，是威士忌界的未來經典。

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