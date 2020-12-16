蝦皮購物限量開賣「耶誕限定醫療口罩」 12月18日抽中衛耶誕兒童口罩

耶誕節即將到來，蝦皮購物精選出多款耶誕限定口罩，像是日前開放預購、屢創秒殺佳績的「福德好罩」快樂小鹿與冰晶雪花限定版、粉嫩可愛的「清新宣言」童語耶誕款都大受歡迎。根據蝦皮購物觀察，政府宣布秋冬防疫專案之後，不僅帶動12月口罩購買需求較11月成長超過5成，雙12當天「口罩」關鍵字更湧入170萬筆搜尋次數，單日售出量超過125萬片。

為了滿足消費者防疫需求，蝦皮購物持續推出「福德好罩」醫用口罩4色混搭、南六醫用口罩、久富餘迷彩口罩等數款MIT成人用醫療口罩限時限量開放搶購，其中「福德好罩」醫用口罩4色混搭將於12月17日至12月20日每天凌晨0點在蝦皮超市及限時特賣限量搶購，原價999元、活動價798元，領券再折100元；南六醫用口罩將於12月18日下午6點限時特賣限量搶購，原價699元、活動價299元，領劵滿2盒再折100元；久富餘迷彩口罩將於12月20日上午10點限時特賣限量搶購，原價500元、活動價299元。

蝦皮購物將於12月18日中午12點開賣中衛醫療口罩兒童款（酷黑、丹寧牛仔），售價260～300元，並提供萊潔立體型兒童口罩、普惠兒童醫用口罩等多種選擇，消費滿199元再享超商取貨免運優惠。