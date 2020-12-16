BONNY & READ再推跨國聯名香氛 閉眼就能感受清風吹拂

台灣知名飾品品牌「BONNY & READ」繼去年跨界與韓國文青系香氛品牌COSMIC MANSION聯手推出香氛產品，獲得廣大迴響。2020年末再接再厲推出台灣限定版本，以大自然的天然氣味為基底，設計出三款獨家香氣：哈瓦那舊城、吉維尼小鎮，以及薄霧森林，每款香氛皆延伸出蠟燭、擴香，和空間織品噴霧，以自然溫柔的質感香氣為女孩們帶來心靈上的平靜與溫暖，是為此次飾品與香氛品牌結合的理念。

時節進入充滿節慶氣息的12月，女孩們想要善待自己並非只能靠奢侈品，可藉由質感居家產品來展現個性和風格，香氛產品就是女孩們對生活最好的投資。今年BONNY & READ飾品再度與深具個性的韓國首爾香氛品牌COSMIC MANSION合作。COSMIC MANSION以簡約的黑白時尚風格和清新香氣聞名，全部產品都是採用100%天然植物蠟製造而成，產品本身強調天然與純淨，即便有小孩和竉物都能安心使用，融入在日常生活的空間中，即表現了個人的獨家優雅品味。

今年推出的台灣限定香氛共有三款分別為「哈瓦那舊城」、「吉維尼小鎮」、「薄霧森林」。「哈瓦那舊城」以迷人的古巴首都哈瓦那舊城氛圍為想像，用月桂葉帶出前味，再用紅茶、雪松，與柚木菸葉勾勒整體氛圍，木質調香氣瀰漫宛如置身文化舊城之中，用燭光感受那滿溢溫暖的律動，用氣味讓黑夜不再孤單。

第二款吉維尼小鎮（Giverny Town），以克洛德莫內先生為愛打造的花園為背景，用佛手柑、牡丹，和百合香味如同身處花海，最後再用白色麝香結尾，讓人閉上眼就能感受清風吹拂過指尖，並帶來微微花香，足以忘憂忘卻時間，取得內心的平靜。