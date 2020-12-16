吳速玲跨界SO NICE打造聯名款 親上陣演譯穿短裙辣秀美腿

因為新冠肺炎疫情導致零售業經營慘澹，然而國產女裝品牌IROO卻逆勢操作，進駐微風商圈，再開出全台第二大門市，引起市場討論。而SO NICE則與時尚媽咪吳速玲合作，共同打造「NO LIMITS」聯名系列，她更親自上陣演繹，辣穿膝上短裙，展現姣好曲線。

疫情衝擊零售緊縮預算，但全台擁有近80家門市的女裝品牌iROO為了提供給消費者更舒適寬敞的購物環境，插旗微風商圈，打造復南旗艦店。佔地65坪的新門市，外觀以經典黑白色塊搭配珠光感材質，營造令人耳目一新的輕奢華格調，並運用幾何工藝美學串連舒適空間動線。陳列細節與經典的黑白色調交融，輕鬆創造俐落簡約卻又不失優雅的風格，而且復南旗艦店更是iROO全台第二大的門市，能滿足消費者多元的穿衣渴望，更說明品牌看好微風商區與消費者的潛力。

全台擁有近80家門市的女裝品牌iROO為了提供給消費者更舒適寬敞的購物環境，插旗微風商圈，打造復南旗艦店。圖／iROO提供

同樣在全台擁有多家門市的SO NICE則在這季與吳速玲跨界合作，推出「NO LIMITS」聯名系列，以讓人們的想法跳脫框架，無所保留的展現自我的概念來設計。修改、試穿吳速玲都全程親自參與，特別將復古元素融入大方俐落的剪裁，打造強調視覺修飾。不僅如此，這系列形象廣告也親自上陣演繹多種造型，包括了隨興的連身工裝、柔美的平口立體荷葉禮服洋裝，或是自帶氣場的西裝外套。不過其中最吸睛的仍是吳速玲以膝上格紋短裙，搭配了合身大圓領上衣緞面翻領西裝外套，凸顯好身材，並辣秀美腿。

吳速玲演繹平口立體荷葉禮服洋裝。圖／SO NICE提供

吳速玲演繹寬肩緞面翻領西裝外套、速字印花上衣、打褶造型西裝長褲。圖／SO NICE提供

吳速玲演繹合身針織上衣、復古刷色休閒牛仔吊帶褲。圖／SO NICE提供