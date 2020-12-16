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純米大吟釀如何搭餐？看看八海釀造怎麼做

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
八海山新品純米大吟釀在精米步合上，進一步提升到45%。圖／八海釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
八海山新品純米大吟釀在精米步合上，進一步提升到45%。圖／八海釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自日本新潟的八海釀造，向來以「餐中酒」來定位清酒。八海釀造這次大動作地停售了在日本長銷30年、相當受到歡迎的核心商品「純米吟釀」，同時間推出同等價位的「純米大吟釀」新品。雖說「八海釀造」精米步合上超過業界標準，原本的「純米吟釀」，即是以精米步合50%符合日本業內純米大吟釀的標準；但此次推出新品「純米大吟釀」，在精米步合上更進一步提升到45%，熟成時間更長達7個月，在新潟的淡麗風格中增添了甘甜複雜的風味，讓搭餐範圍更廣。

八海釀造副社長南雲真仁表示：「我們感到日本與全世界飲食與口味的變化，這款『純米大吟釀』淡麗中帶著優雅甘甜，搭餐範圍更廣，我們認為將更能符合現今的餐飲搭配與消費者口味的需求。」

這次的發表會中特別以「熟成」做為概念，來強調清酒與料理的搭配。不同於清酒只適合搭配日料的傳統的想法，這次八海釀造特別選擇與威士忌著稱的「小後苑」合作推出餐搭料理，主廚林永三挑戰與威士忌烈性完全不同的淡麗酒款；並邀請知名飲食生活家葉怡蘭參與餐搭指導。

這次的菜單非常Fusion，烹調手法由日式、法式到台式都有，同時運用了多種廣泛定義的熟成食材：魚子醬、榨菜、甘鯛、老梅等等多種食材，料理出日料的松葉蟹佐魚子醬、法式手法的甘鯛、以及台灣料理的苦瓜鳳梨豬小排湯品及與台式料理手法的雞腿肉炒蒜苗佐醬筍等，搭配冷飲、常溫與溫飲下的八海山「純米大吟釀」呈現出料理餐點與酒款的和諧與互相幫襯的餐酒搭配。

葉怡蘭表示：「清酒搭配日式料理相當和諧，其中美味關鍵字是：旨味。像是日式高湯裡的昆布、柴魚就是典型的例子，不論是哪一種手法或國籍的料理，只要以亞洲風味的調味，將食材中的旨味提引出即是酒搭餐的基本原則。」

八海山的「純米大吟釀」以手製的酒麴，以及由雪水融化後的伏流泉「雷電樣清水」釀製而成。酒米採用山田錦、五百萬石與美山錦，並以精米步合達到45％，而製作出這款清新甜美的酒款，是新潟淡麗酒款的代表；輕盈柔和的口感散發出優雅的甜味，與各種料理搭配都很合適。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將食材中的旨味提引出，是清酒搭餐的基本原則。圖／八海釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將食材中的旨味提引出，是清酒搭餐的基本原則。圖／八海釀造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
八海山純米大吟釀，酒精濃度15.5%，容量720毫升，每瓶零售價1,600元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
八海山純米大吟釀，酒精濃度15.5%，容量720毫升，每瓶零售價1,600元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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