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聖誕樹就該長這樣！伯爵 X 杜拜文華酒店打造超美造景

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
朱美拉東方文華酒店，又以極具奢華風采的頂級海灘度假別墅為特色。圖 / PIAGET提供。
朱美拉東方文華酒店，又以極具奢華風采的頂級海灘度假別墅為特色。圖 / PIAGET提供。

美的存在，是為了提醒我們希望。雖然還沒能跨越國境，但歐美的聖誕樹與唯美場景，仍然讓人心生嚮往與憧憬。伯爵（PIAGET）近期和

位於杜拜的朱美拉文華東方酒店（Mandarin Oriental Jumeira Dubai），一同在大廳、泳池畔，打造出非凡燦金耶誕樹，堪稱超美場景，也讓人沉浸在光線與絕美的喜悅中。

朱美拉東方文華以極具奢華風采的頂級海灘度假別墅為特色，本次和伯爵合作，並從品牌的金質工藝中得到靈感，打造出金色且具藝術風格、高達600公分的耶誕樹，以抽象的形式，具現了一株以金色瑞雪層層覆蓋的景象，光燦閃耀。

伯爵高級珠寶及非凡作品全球總監Christophe Bourrié分享，品牌非常開心能攜手文華東方酒店一同打造這棵燦金耶誕樹，更期待藉此向眾人傳遞伯爵傳世工藝、創意和分享的歡快。杜拜朱美拉文華東方酒店總經理Werner Anzinger則提到，相當驕傲能有機會在今年與伯爵合作，「我們並堅信這個創作更甚以往地傳遞出希望和詠嘆生命的意念，散發著節慶的喜悅和歡樂。」

高達600公分的耶誕樹，在杜拜文華東方酒店中，成為一方金色的奇景。圖 / PIAGET提供。
高達600公分的耶誕樹，在杜拜文華東方酒店中，成為一方金色的奇景。圖 / PIAGET提供。
除了金色耶誕樹，酒店大廳內的金色星星裝飾與白色燈飾造型，一如杜拜，營造出閃耀奢華的氛圍。圖 / PIAGET提供。
除了金色耶誕樹，酒店大廳內的金色星星裝飾與白色燈飾造型，一如杜拜，營造出閃耀奢華的氛圍。圖 / PIAGET提供。

酒店 杜拜 聖誕節

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