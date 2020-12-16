聖誕樹就該長這樣！伯爵 X 杜拜文華酒店打造超美造景

美的存在，是為了提醒我們希望。雖然還沒能跨越國境，但歐美的聖誕樹與唯美場景，仍然讓人心生嚮往與憧憬。伯爵（PIAGET）近期和

位於杜拜的朱美拉文華東方酒店（Mandarin Oriental Jumeira Dubai），一同在大廳、泳池畔，打造出非凡燦金耶誕樹，堪稱超美場景，也讓人沉浸在光線與絕美的喜悅中。

朱美拉東方文華以極具奢華風采的頂級海灘度假別墅為特色，本次和伯爵合作，並從品牌的金質工藝中得到靈感，打造出金色且具藝術風格、高達600公分的耶誕樹，以抽象的形式，具現了一株以金色瑞雪層層覆蓋的景象，光燦閃耀。