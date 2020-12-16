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安心遊2.0住宿進擊券成效佳 下波結盟萬家業者擴大戰線
由中台灣觀光產業聯盟與多家旅宿業者發起的「安心遊2.0」住宿進擊券，提供旅客每晚每房新台幣500元優惠，聯盟理事長黃正聰上午指出，11月推廣使用以來，已經有超過50萬民眾上網瀏覽合作旅宿、超過8000筆訂房，創造3000萬元的旅宿營收，同時帶動周邊超過6000萬元的觀光經濟，下一步將與1萬家百工百業進一步結盟，再擴大進擊券的使用，同時帶動這1萬家業者的生意。
黃正聰說，參與「安心遊2.0」住宿進擊券使用的旅宿業者有500家，其中包括溪頭米堤飯店、台北洛基飯店和台中福華飯店、星動銀河旅站等知名飯店，民眾只要上網（http://save500.tw）就可以查詢並取得等同於500元的進擊券，到這些旅館住宿，並享有這500元的折價優惠。
接下來，將再與1萬家百工百業進一步結盟，民眾只要前往消費，就可依優惠辦法取得這張500元的折價券，既可帶動這1萬家百工百業的生意，也間接拉抬第一階段合作的500家旅宿業者。
協助推動此活動的中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立說，初估在這1萬家百工百業的帶動下，可以朝創造15億元的觀光產值邁進，目前也已有300多家加入，歡迎更多業者共襄盛舉。
加入結盟的萬家業者之一的「28樹巷福芳號」餐廳負責人林郁斌說，透過消費滿額送進擊券方式，可以讓消費者更有意願多消費一定金額，因此提高了店裡的營業收入。
MarMar披薩業者也說，店開沒多久，很高興與合作安心遊2.0活動結盟，減輕了廣告行銷的負擔，來客數也漸漸穩定。
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