限量20萬杯！全家便利商店「芝麻白玉醇奶」暖心上市　「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸

距離冬至吃湯圓倒數不到一周，如果懶得自己煮湯圓或是擔心自己吃不完一整盒湯圓，全家便利商店「私品茶」全新創意推出「芝麻白玉醇奶」，在熱芝麻飲中加入芝麻小湯圓、花生仁，暖心又暖胃，讓怕麻煩的消費者到超商就能輕鬆應景。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，看好冬季溫暖系飲品商機，全家便利商店私品茶於11月推出「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」，上市以來每周平均賣破萬杯，即日起再推出特色飲品「芝麻白玉醇奶」，以經典芝麻飲為主角，選用台南11號花生經過蜜漬熬煮製成鬆軟花生仁，再加入芝麻小湯圓，一口咬下芝麻內餡爆漿流出，風味濃郁，限量20萬杯，售價60元，即日起至12月29日全家便利商店會員可享特價55元。

也有許多消費者喜愛在冬天吃冰，尤其吃完火鍋之後再吃冰更是享受。在全家便利商店霜淇淋中網友票選最愛口味前3名的「鐵觀音霜淇淋」，將於12月20日強勢回歸，使用南投名間鐵觀音茶葉，透過不同火候烘焙，產生清香、蜜香、果香等多層次香氣，將茶香完美融合霜淇淋奶香，呈現甜而不膩的好滋味，售價39元。12月20日至12月22日全家便利商店會員App推出霜淇淋3日快閃優惠價2支59元。