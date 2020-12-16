星級手工酥塔TART TAIPEI 推出聖誕期間限定南瓜塔

由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，為迎接即將到來的聖誕佳節，特別推出聖誕限定口味「南瓜塔」，即日起至2021年1月13日，每週一、二、三限量供應，小塔售價每個78元，五吋塔480元、八吋塔1080元；其中五吋、八吋南瓜塔須於二日前預訂。

「南瓜塔」是北美地區非常傳統的感恩節及聖誕節應景甜點，也是年終節慶親友聚會時不可或缺的甜蜜角色。TART TAIPEI特別在聖誕歲末期間限量推出「南瓜塔」，內餡使用南瓜泥加入淡奶、蛋，揉合肉桂、丁香、薑等溫暖辛香氣息，填入酥塔皮，頂層擠上輕盈綿密鮮奶油，柔滑細緻南瓜餡，南瓜清甜中混合香料與奶香，與酥香塔皮一起入口，暖心甜香滋味，洋溢濃濃幸福感。