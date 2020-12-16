聽新聞
test
0:00 / 0:00
星級手工酥塔TART TAIPEI 推出聖誕期間限定南瓜塔
由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，為迎接即將到來的聖誕佳節，特別推出聖誕限定口味「南瓜塔」，即日起至2021年1月13日，每週一、二、三限量供應，小塔售價每個78元，五吋塔480元、八吋塔1080元；其中五吋、八吋南瓜塔須於二日前預訂。
「南瓜塔」是北美地區非常傳統的感恩節及聖誕節應景甜點，也是年終節慶親友聚會時不可或缺的甜蜜角色。TART TAIPEI特別在聖誕歲末期間限量推出「南瓜塔」，內餡使用南瓜泥加入淡奶、蛋，揉合肉桂、丁香、薑等溫暖辛香氣息，填入酥塔皮，頂層擠上輕盈綿密鮮奶油，柔滑細緻南瓜餡，南瓜清甜中混合香料與奶香，與酥香塔皮一起入口，暖心甜香滋味，洋溢濃濃幸福感。
生長於香港的主廚林明健，因爲本身喜食蛋塔，故從傳統蛋塔出發，並將其延伸至更多可能性。TART TAIPEI手工酥塔專門店，秉持對料理的精準與講究，與團隊研發獨特塔皮配方，純手工包、折、擀、烤，耗時四日成就香脆酥鬆塔皮，內餡結合林明健香港成長背景、與在台經營餐廳的人氣料理元素，呈現焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔等四種常溫酥塔，及多種口味的季節水果塔，另不定期推出限量限定口味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言