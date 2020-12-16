聽新聞
test
0:00 / 0:00

星級手工酥塔TART TAIPEI 推出聖誕期間限定南瓜塔

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
TART TAIPEI聖誕限定南瓜塔（小塔及五吋）。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定南瓜塔（小塔及五吋）。圖／TART TAIPEI提供。

由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，為迎接即將到來的聖誕佳節，特別推出聖誕限定口味「南瓜塔」，即日起至2021年1月13日，每週一、二、三限量供應，小塔售價每個78元，五吋塔480元、八吋塔1080元；其中五吋、八吋南瓜塔須於二日前預訂。

「南瓜塔」是北美地區非常傳統的感恩節及聖誕節應景甜點，也是年終節慶親友聚會時不可或缺的甜蜜角色。TART TAIPEI特別在聖誕歲末期間限量推出「南瓜塔」，內餡使用南瓜泥加入淡奶、蛋，揉合肉桂、丁香、薑等溫暖辛香氣息，填入酥塔皮，頂層擠上輕盈綿密鮮奶油，柔滑細緻南瓜餡，南瓜清甜中混合香料與奶香，與酥香塔皮一起入口，暖心甜香滋味，洋溢濃濃幸福感。

生長於香港的主廚林明健，因爲本身喜食蛋塔，故從傳統蛋塔出發，並將其延伸至更多可能性。TART TAIPEI手工酥塔專門店，秉持對料理的精準與講究，與團隊研發獨特塔皮配方，純手工包、折、擀、烤，耗時四日成就香脆酥鬆塔皮，內餡結合林明健香港成長背景、與在台經營餐廳的人氣料理元素，呈現焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔等四種常溫酥塔，及多種口味的季節水果塔，另不定期推出限量限定口味。

TART TAIPEI聖誕限定南瓜塔（八吋）。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI聖誕限定南瓜塔（八吋）。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI手工酥塔專門店店景。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI手工酥塔專門店店景。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI多款季節水果塔，節慶送禮十分討喜。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI多款季節水果塔，節慶送禮十分討喜。圖／TART TAIPEI提供。
米其林星廚林明健打造TART TAIPEI手工酥塔專門店。圖／TART TAIPEI提供。
米其林星廚林明健打造TART TAIPEI手工酥塔專門店。圖／TART TAIPEI提供。

香港 甜點 感恩節

延伸閱讀

SUSTAINABLE TRAVEL IN SUSTAINABLE TAIPEI

哈根達斯「單球冰淇淋買1送1」6天限定！3大聖誕優惠即日可領取

冬天不吃冰淇淋 VOLVO展示中心祭出溫暖流沙蛋塔

WAT X 米其林雞尾酒瓶裝禮盒 全家便利商店獨賣APP預購中

相關新聞

承載歷史的記憶溫度 重塑瓷窯遺址博物館

「御窯博物館」位於中國江西景德鎮歷史街區的中心，毗鄰明清御窯遺址，在地段周邊散落著很多大小不一的歷史瓷窯遺址。

星級手工酥塔TART TAIPEI 推出聖誕期間限定南瓜塔

由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，為迎接即將到來的聖誕佳節，特別推...

超帥、超輕！Zenith DEFY Classic全碳纖維鍊帶登場

有著低調細膩紋路的碳纖維材質，質地輕盈又耐磨，在休閒運動表當道的這個時代也成了炙手可熱的材質首選。真力時（Zenith）...

藝術家來攪局！LV包款monogram變了模樣 還有在香蕉皮裡睡覺的貓

向來喜愛結合當代藝術推出跨界新作的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），找來視覺藝術家Urs Fischer...

前主播張宇收藏精準！看上Noritake、OKURA新品值得買

前主播張宇卸下主播一職，升格為人母後，多在家相夫教子，日前受旺代之邀出席「Noritake、OKURA新品發表會」，看到...

LEXUS搬上餐桌！台北晶華聯名午茶「星料理」裝車裡

星級飯店的下午茶「跨界」領域愈來愈廣泛，台北晶華酒店近日攜手日系車壇傳奇LEXUS，邀來日籍甜點藝術大師打造聯名午茶組，...

吃得到薑母鴨！欣葉26道新菜上桌 加碼抽「鬼滅玩偶」

為了為民眾在寒冬中補身，「欣葉日本料理」今年冬天特別以宜蘭櫻桃鴨、老薑等食材，推出暖心鍋物「滋養薑母鴨」，另外還有冬野菜...

FENDI高級訂製服1月將發表 Kim Jones大勢入主的首部作品

FENDI日前發布將在2021年1月27日發表高級訂製服，這也是Kim Jones入主之後的首次高訂系列，發表地點選址巴...

草莓鬆餅＋草莓生乳捲！福岡第一鬆餅新推「草莓套餐」

在草莓的季節中，來自日本福岡的甜品店「Café del SOL」特別推出冬季限定的「草莓套餐」，將草莓同時結合「鬆餅」與...

雨天也有型！Prada再生尼龍靴 防潑水、橡膠厚底更貼心

北台灣連日雨勢不斷，預計還要再下一整個星期，這種天氣出門最擔心鞋子會濕透，好好挑雙材質和設計都有一定防水功能的鞋款才能避...

吃完主餐再續主餐 「享香檳」海陸主餐點到飽再升級

台北信義區「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」將原先「海陸主餐點到飽 」升級；自12月18日起新增加三款主菜，在12...

許孟哲趙孟姿大喜日 伯爵獻祝福璀璨相隨

雖然2020年是辛苦的一年，但年底總有團聚、歡樂的喜事發生。愛情長跑多年的演藝金童許孟哲和名模趙孟姿才在上週完成終身大事...

熱門新聞

不受停灌休耕影響 台灣第一座水庫因這理由滿滿

嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。