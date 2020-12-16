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超帥、超輕！Zenith DEFY Classic全碳纖維鍊帶登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表。圖／真力時提供

有著低調細膩紋路的碳纖維材質，質地輕盈又耐磨，在休閒運動表當道的這個時代也成了炙手可熱的材質首選。真力時（Zenith）經典的DEFY Classic腕表首度推出碳纖維自動上鍊配備整合式碳纖維表鍊的DEFY Classic Carbon表款。DEFY Classic Carbon 腕表包括表鍊及鈦金屬表扣在內總重約65克，纖薄舒適，以全碳纖維結構結合前衛時尚與科技技術，由於碳纖維於各組件上構成的紋理各不相同，因此每枚腕表都獨一無二，鏤空表盤搭呈現建築美學，整體洋溢未來主義色彩。

輕巧耐用的碳纖維，因為質地堅硬，要製作成貼合手腕的腕表及表鍊鍊結這類型小型物件，需要克服一連串如打磨等技術挑戰，因此往往僅限於產量少、設計精密、作工複雜的高階表款。延續以相同材質製作的 DEFY Classic 腕錶錶殼的倒角線條，錶鍊的每個鍊節皆以純碳纖維製造，經鑄模切銑後，突顯碳纖維的層疊或「分層」效果，同時符合人體工學，完美貼合手腕，亦備有黑色 Cordura 效果橡膠表帶款式可供選擇。星形圖案鏤空表盤，搭配亮綠色 Super-LumiNova 超級夜光物料黑色指針和鑲貼時標，除了外觀帥氣，時間亦清晰易讀。

真力時DEFY Classic碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic推出全碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic碳纖維腕表，64萬6,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic碳纖維腕表，38萬6,500元。圖／真力時提供
真力時DEFY Classic碳纖維腕表，38萬6,500元。圖／真力時提供

腕表 建築

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