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前主播張宇收藏精準！看上Noritake、OKURA新品值得買
前主播張宇卸下主播一職，升格為人母後，多在家相夫教子，日前受旺代之邀出席「Noritake、OKURA新品發表會」，看到來自日本的頂級瓷器，大呼很想要收藏，建議大家可以收集品牌經典系列杯款，或特殊工藝技法之限量品，可以妝點居家，之後還有增值空間，很值得下手。
日本皇家Noritake為台灣的藏家，獻上不少獨家商品，包括全球只剩一件的富貴祥虹花瓶，由首席設計師Yukio Ukai（鵜飼幸雄），在61歲時設計繪製，全部手工，且歷時1年半才完成，以彩繪、金下盛技法，展現出歐式皇家風格感，定價236萬元。
還有Noritake首席畫師，推出招來幸福的「招財貓頭鷹」陶版畫、具有吉祥含意的「圓滿牛」手繪盤，分別代表好運；另一項值得藏家收藏的「春花蒔繪下午茶組」，將日本傳統運用在漆器工藝上的蒔繪，改使用在瓷器上，以金漆、螺鈿、金、銀和蛋殼裝飾，展現日本獨有的審美裝飾效果。
OKURA則推出「旋轉木馬-陶版畫」，以獨有的岡染和金蝕工藝，以1460°C窯燒後，讓鈷藍色與釉料融合，產生絢麗光彩，木馬奔入夜空，營造出夢幻質感。系列商品即日起將在全台旺代百貨專櫃巡迴展示。
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