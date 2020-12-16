藝術家來攪局！LV包款monogram變了模樣 還有在香蕉皮裡睡覺的貓

向來喜愛結合當代藝術推出跨界新作的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），找來視覺藝術家Urs Fischer（烏爾斯．菲舍爾）合作，將經典的Neverfull、Speedy等經典包款上的Monogram圖樣進行異變，像是被強風吹出了嶄新的輪廓，為包款帶來狂野的自由氣息。

1972年出生在瑞士的Urs Fischer，23歲就在蘇黎世的藝廊舉辦首次個展，現居紐約，想像力天馬行空、作品顛覆而瘋狂，被譽為「當代藝術的攪局者」，這次和路易威登的合作，凸顯他玩笑開到極致、充滿玩心又大膽的創意，為皮件、服裝、鞋履、配飾等換上新貌，「路易威登 x Urs Fischer」的起點就來自加工了路易威登招牌經典的Monogram花紋。

Ursh Fischer以他稱之為「記憶素描」的手繪版本，重新分配經典Monogram中的花卉與LV縮寫，呈現的視覺效果看似在眼前漂浮移動，配色為紅黑配、黑白配的組合，包括Keepall、Cabas、Onthego等共7個包款，還有俏皮的化妝箱，都使用了Urs Fischer改造的經典花紋，絨布袋面（tuffetage）處理為一大特色，天鵝絨般的觸感與質感，成就這系列的一大特色；鞋履部分則是兩款運動風的短筒、高筒運動鞋，以及蠶絲羊毛混紡披肩、雙面鋪棉圍巾、鋪棉帽等運動風的時裝，全系列將於2021年1月上市。