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藝術家來攪局！LV包款monogram變了模樣 還有在香蕉皮裡睡覺的貓

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登 x Urs Fischer系列的黑白、黑紅色天鵝絨手袋與奇妙角色。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer系列的黑白、黑紅色天鵝絨手袋與奇妙角色。圖／LV提供

向來喜愛結合當代藝術推出跨界新作的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV），找來視覺藝術家Urs Fischer（烏爾斯．菲舍爾）合作，將經典的Neverfull、Speedy等經典包款上的Monogram圖樣進行異變，像是被強風吹出了嶄新的輪廓，為包款帶來狂野的自由氣息。

1972年出生在瑞士的Urs Fischer，23歲就在蘇黎世的藝廊舉辦首次個展，現居紐約，想像力天馬行空、作品顛覆而瘋狂，被譽為「當代藝術的攪局者」，這次和路易威登的合作，凸顯他玩笑開到極致、充滿玩心又大膽的創意，為皮件、服裝、鞋履、配飾等換上新貌，「路易威登 x Urs Fischer」的起點就來自加工了路易威登招牌經典的Monogram花紋。

Ursh Fischer以他稱之為「記憶素描」的手繪版本，重新分配經典Monogram中的花卉與LV縮寫，呈現的視覺效果看似在眼前漂浮移動，配色為紅黑配、黑白配的組合，包括Keepall、Cabas、Onthego等共7個包款，還有俏皮的化妝箱，都使用了Urs Fischer改造的經典花紋，絨布袋面（tuffetage）處理為一大特色，天鵝絨般的觸感與質感，成就這系列的一大特色；鞋履部分則是兩款運動風的短筒、高筒運動鞋，以及蠶絲羊毛混紡披肩、雙面鋪棉圍巾、鋪棉帽等運動風的時裝，全系列將於2021年1月上市。

最有趣的是，Urs Fischer正是2019年與路易威登合作Artycapucines包款，綁上一條香蕉而帶來視覺爆點的藝術家，這回他也童心大發，搭配「路易威登 x Urs Fischer」系列單品打造了奇妙角色，包括在香蕉皮裡睡覺的貓、遇上雞蛋的酪梨、擁抱燈泡的貓，還有帶著桃子的鳥，都將成為櫥窗展示的趣味亮點。

路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram Speedy 25手袋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram Speedy 25手袋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram Neverfull手袋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram Neverfull手袋。圖／LV提供
遇上雞蛋的酪梨是Urs Fischer天馬行空創意的部分。圖／LV提供
遇上雞蛋的酪梨是Urs Fischer天馬行空創意的部分。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram運動鞋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram運動鞋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram Cabas手袋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram Cabas手袋。圖／LV提供
Urs Fischer創作的擁抱燈泡的貓正在做怪表情。圖／LV提供
Urs Fischer創作的擁抱燈泡的貓正在做怪表情。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram高筒運動鞋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑白色天鵝絨Monogram高筒運動鞋。圖／LV提供
藝術家Urs Fischer打造出在香蕉皮裡睡覺的貓，幽默可愛。圖／LV提供
藝術家Urs Fischer打造出在香蕉皮裡睡覺的貓，幽默可愛。圖／LV提供
在天上飛的魚和蟲是搭襯路易威登 x Urs Fischer系列的奇妙角色之一。圖／LV提供
在天上飛的魚和蟲是搭襯路易威登 x Urs Fischer系列的奇妙角色之一。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram Pochette手袋。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer黑紅色天鵝絨Monogram Pochette手袋。圖／LV提供
Urs Fischer設計的奇妙角色包括帶著桃子的鳥。圖／LV提供
Urs Fischer設計的奇妙角色包括帶著桃子的鳥。圖／LV提供
超療癒的吐司貓也將成為櫥窗設計的一部分。圖／LV提供
超療癒的吐司貓也將成為櫥窗設計的一部分。圖／LV提供

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