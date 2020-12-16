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LEXUS搬上餐桌！台北晶華聯名午茶「星料理」裝車裡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北晶華酒店邀請名廚平塚牧人打造聯名下午茶。圖／台北晶華提供
台北晶華酒店邀請名廚平塚牧人打造聯名下午茶。圖／台北晶華提供

星級飯店的下午茶「跨界」領域愈來愈廣泛，台北晶華酒店近日攜手日系車壇傳奇LEXUS，邀來日籍甜點藝術大師打造聯名午茶組，米其林三星料理也上「車」；台北寒舍艾美酒店則與Chloé聯名「香戀蒔漾」下午茶，粉紅香氛浪漫滿桌。

台北晶華酒店攜手LEXUS，邀請有「甜點藝術家」美譽的日籍甜點大師平塚牧人Makito Hiratsuka，於2樓上庭酒廊打造節慶感十足的「LEXUS午茶組」，12月18日至2021年1月31日限期供應，LEXUS車主還能免費換上浴衣品嘗下午茶，在台北來一趟別具特色的和風旅行。

其中，最具特色的是以傳統的日本食材，結合法式點心技法的「KOTO古都」；「EDAMAME PUDDING毛豆布丁」則是平塚主廚兒時記憶展現，他將日本人愛吃的毛豆製成泥後做成布丁，搭配由新鮮鮮奶油打發而成的香緹醬，口感香醇軟溜且滑順，也是米其林餐廳欽點的甜點之一。平塚也獻出他在西班牙米其林三星餐廳創作的「Spanish Omelette西班牙烘蛋」，除了馬鈴薯、雞蛋以及西班牙火腿外，還畫龍點睛的加入新鮮無花果提味。「LEXUS午茶組」每套1,280元，包含兩杯咖啡或茶飲品，每日限量10組，需3天前預訂。

台北寒舍艾美酒店北緯二十五即起至2021年2月28日攜手法國精品Chloé推出「香戀蒔漾」法式雙人下午茶套餐，有6款甜點及3款鹹食，搭配特色調飲及咖啡或茶，再送Chloé隨行香氛、送完為止。

主廚鄭吉賢以Chloé新品「沁漾玫瑰」女性淡香水為創作靈感，運用各式食材巧妙詮釋香水天然的花香與色澤；主廚也將季節水果「草莓」融入其中，另選用台灣少見的食材大黃根做成「栗子大黃泡芙」，擁有獨特的酸勁，遇上草莓的香氣碰撞出絕妙火花，是歐洲人最喜歡的最佳拍檔。雙人下午茶套餐1,880元+10%。

台北晶華聯名下午茶活動期間，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LEXUS LM。圖／台北晶華提供
台北晶華聯名下午茶活動期間，LEXUS將於一樓中庭展出豪華層峰車款LEXUS LM。圖／台北晶華提供
台北寒舍艾美酒店北緯二十五推出「香戀蒔漾」雙人下午茶。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店北緯二十五推出「香戀蒔漾」雙人下午茶。圖／台北寒舍艾美提供
漫步花園特調飲品。圖／台北寒舍艾美提供
漫步花園特調飲品。圖／台北寒舍艾美提供

甜點 下午茶 酒店

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