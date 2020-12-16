吃得到薑母鴨！欣葉26道新菜上桌 加碼抽「鬼滅玩偶」
為了為民眾在寒冬中補身，「欣葉日本料理」今年冬天特別以宜蘭櫻桃鴨、老薑等食材，推出暖心鍋物「滋養薑母鴨」，另外還有冬野菜花雕雞、青麻椒水煮梅花豬、納豆泡菜健康精力鍋等菜餚上桌。另外凡是12歲以下的用餐者，欣葉也特別準備一系列鬼滅之刃、寶可夢、角落生物、佩佩豬的玩偶，讓小朋友們有機會帶回家當聖誕禮物。
採自助餐型態的欣葉日本料理，本次共推出26款冬季新品，其中更有多道首度推出的料理。主打的「滋養薑母鴨」，湯底使用鴨骨與多種藥膳、薑母、老薑熬煮而成，入喉帶來滿腔暖意，並搭配櫻桃鴨肉、手工鴨肉丸增添豐富性。另外還有同以櫻桃鴨變化而成的「櫻桃鴨壽司」，以及「春菊鴨時雨」等菜色。
充滿和風情懷的小砵區，另外還有冰島真鱈肝寒天、初霜豆腐湯葉、蛾螺醋味噌等新品。冷菜則是新增無花果白酒煮、柚子雞紫蘇風味、冬野菜北寄貝雪中見立、大甲芋蔗糖煮。其他如和牛散壽司、扇北果香散壽司、酒香旬魚猴頭菇、溫泉玉子黑咖哩等餐點，亦都是本季新增的重點菜色。
欣葉日本料理信義店料理長楊吉昌即表示，冬天的烏魚等魚種，還有根莖類蔬菜都是品嚐的好時機，因此使用於此次的新菜菜單中。另外給人感覺較台式的「滋養薑母鴨」，其實也以「煎」的手法去除油膩感，吃起來更順口。
當月壽司於欣葉日本料理用餐，有機會獲得「招福貓陶鈴」，本月底前，店內也開放推出買1送1的優惠。另外自12月19日至12月25日期間，12歲以下孩童用餐，就可參加許願信活動，可以讓孩童勾選禮物卡，每個餐期抽出一名幸運者獲得精選玩偶，包括有鬼滅之刃、寶可夢、角落生物跟佩佩豬等4大系列，每個系列各有4個款式，實現小朋友的聖誕願望。
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