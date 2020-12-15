FENDI高級訂製服1月將發表 Kim Jones大勢入主的首部作品

FENDI日前發布將在2021年1月27日發表高級訂製服，這也是Kim Jones入主之後的首次高訂系列，發表地點選址巴黎布隆尼亞爾宮（Palais Brongiart），品牌也在IG曝光了此一訊息。

2020年9月初，Kim Jones由FENDI任命為高級訂製時裝與女裝系列藝術總監一職，接手高訂、成衣和皮草系列，於此同時，FENDI家族第三代傳人SilviaVenturini Fendi仍繼續設計包款配飾、男裝系列；而Kim Jones亦同時繼續擔任DIOR Men藝術總監。LVMH集團總裁CEO行政總裁Bernard Arnault當時對此任命表示，Kim Jones是位傑出人才，深信他的遠見和全情投入，將為FENDI女裝系列作出重大貢獻。