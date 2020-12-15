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草莓鬆餅＋草莓生乳捲！福岡第一鬆餅新推「草莓套餐」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
吃得到櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅、草莓生乳捲的「草莓套餐」，每套520元。記者陳睿中／攝影
吃得到櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅、草莓生乳捲的「草莓套餐」，每套520元。記者陳睿中／攝影

在草莓的季節中，來自日本福岡的甜品店「Café del SOL」特別推出冬季限定的「草莓套餐」，將草莓同時結合「鬆餅」與「生乳捲」，讓螞蟻人可以一次品嚐到不同口感的層次滋味。另外還有草莓圓舞曲蛋糕、草莓塔、繽紛莓果杯等不同甜點同步登場，為冬季增添酸甜滋味。

源自福岡的Café del SOL，被譽為福岡人氣第一的鬆餅品牌，以具由空氣感、蓬鬆的鬆餅最為招牌。除了經典口味之外，店內也不定時推出符合時令的主題性商品。此次所推出的「草莓套餐」，以櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅、草莓生乳捲作為組合呈現。其中「櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅」選用台灣在地新鮮草莓，以及手工熬煮的櫻桃覆盆子乳酪醬，再搭配軟綿的原味舒芙蕾，並以鮮切果粒作為點綴，有著清爽酸甜的果香滋味；「草莓生乳捲」則是使用紅麴染色的粉紅蛋糕，捲入鮮奶油與草莓，簡單卻又不失濃郁甘甜，每套520元，限定於12月20日後在微風信義店提供。

除此之外，板橋大遠百店也限定推出輕食份量的櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅，適合甜食控輕鬆嘗鮮，每份200元。兩間門市亦同時推出4吋的「草莓圓舞曲」蛋糕，整體使用伯爵戚風蛋糕，配上大湖草莓、法式鮮奶油、布丁內餡，兼具成熟感與少女清新，每份480元。另外還有使用新鮮草莓、卡士達的「草莓塔」，以及苦甜交錯、呼應草莓酸甜感的「巧克力草莓磅蛋糕」登場，售價各為180、190元。若想外帶或外送草莓到家，亦有將手工蛋糕、草莓、棉花糖、法國鮮奶油層層堆疊而起的「繽紛莓果杯」可供選擇，每杯199元，加購價149元。

適合外帶品嚐的「繽紛莓果杯」，每杯199元，加購價149元。記者陳睿中／攝影
適合外帶品嚐的「繽紛莓果杯」，每杯199元，加購價149元。記者陳睿中／攝影
草莓季期間，還有草莓塔、巧克力草莓磅蛋糕同步登場。記者陳睿中／攝影
草莓季期間，還有草莓塔、巧克力草莓磅蛋糕同步登場。記者陳睿中／攝影
「草莓圓舞曲」蛋糕，每份480元。記者陳睿中／攝影
「草莓圓舞曲」蛋糕，每份480元。記者陳睿中／攝影

福岡

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