草莓鬆餅＋草莓生乳捲！福岡第一鬆餅新推「草莓套餐」

在草莓的季節中，來自日本福岡的甜品店「Café del SOL」特別推出冬季限定的「草莓套餐」，將草莓同時結合「鬆餅」與「生乳捲」，讓螞蟻人可以一次品嚐到不同口感的層次滋味。另外還有草莓圓舞曲蛋糕、草莓塔、繽紛莓果杯等不同甜點同步登場，為冬季增添酸甜滋味。

源自福岡的Café del SOL，被譽為福岡人氣第一的鬆餅品牌，以具由空氣感、蓬鬆的鬆餅最為招牌。除了經典口味之外，店內也不定時推出符合時令的主題性商品。此次所推出的「草莓套餐」，以櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅、草莓生乳捲作為組合呈現。其中「櫻桃草莓舒芙蕾鬆餅」選用台灣在地新鮮草莓，以及手工熬煮的櫻桃覆盆子乳酪醬，再搭配軟綿的原味舒芙蕾，並以鮮切果粒作為點綴，有著清爽酸甜的果香滋味；「草莓生乳捲」則是使用紅麴染色的粉紅蛋糕，捲入鮮奶油與草莓，簡單卻又不失濃郁甘甜，每套520元，限定於12月20日後在微風信義店提供。