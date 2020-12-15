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雨天也有型！Prada再生尼龍靴 防潑水、橡膠厚底更貼心

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
Re-Nylon再生尼龍系列短靴搭配厚實的橡膠鞋底，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。圖／Prada提供
Re-Nylon再生尼龍系列短靴搭配厚實的橡膠鞋底，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。圖／Prada提供

北台灣連日雨勢不斷，預計還要再下一整個星期，這種天氣出門最擔心鞋子會濕透，好好挑雙材質和設計都有一定防水功能的鞋款才能避免這種情況，如果造型上還能兼顧時尚感，完全就是一舉兩得。

Prada今年推出品項超齊全的Re-Nylon再生尼龍系列，將旗下兩種標誌性尼龍面料首次以可持續的Re-Nylon再生尼龍呈現。除了推出服裝、包款、帽子等單品之外，其中幾雙短靴更是非常搶眼。無論是Monolith短靴、雪靴，或是亞洲獨家的Brixxen短靴，都搭配厚實的橡膠鞋底，就算行經水漥也不怕，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。

另外也有Wheel低筒、高筒休閒鞋可以選擇。有些款式還搭配小巧的尼龍包裝飾，造型上增添許多趣味，讓雨天穿搭還是可以很有型。

亞洲獨家Re-Nylon Brixxen短靴，39,500元。圖／Prada提供
亞洲獨家Re-Nylon Brixxen短靴，39,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Monolith雪靴，58,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon Monolith雪靴，58,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，42,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，42,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，42,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，42,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，42,500元。圖／Prada提供
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Re-Nylon Monolith短靴，53,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon Monolith短靴，53,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel休閒鞋，29,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel休閒鞋，29,000元。圖／Prada提供
Re-Nylon再生尼龍系列短靴搭配厚實的橡膠鞋底，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。圖／Prada提供
Re-Nylon再生尼龍系列短靴搭配厚實的橡膠鞋底，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，30,500元。圖／Prada提供
Re-Nylon Wheel高筒休閒鞋，30,500元。圖／Prada提供
游宇潼示範示範Re-Nylon再生尼龍系列單品。圖
游宇潼示範示範Re-Nylon再生尼龍系列單品。圖

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