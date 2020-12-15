雨天也有型！Prada再生尼龍靴 防潑水、橡膠厚底更貼心

北台灣連日雨勢不斷，預計還要再下一整個星期，這種天氣出門最擔心鞋子會濕透，好好挑雙材質和設計都有一定防水功能的鞋款才能避免這種情況，如果造型上還能兼顧時尚感，完全就是一舉兩得。

Prada今年推出品項超齊全的Re-Nylon再生尼龍系列，將旗下兩種標誌性尼龍面料首次以可持續的Re-Nylon再生尼龍呈現。除了推出服裝、包款、帽子等單品之外，其中幾雙短靴更是非常搶眼。無論是Monolith短靴、雪靴，或是亞洲獨家的Brixxen短靴，都搭配厚實的橡膠鞋底，就算行經水漥也不怕，防潑水的尼龍面料也可以維持一定程度的乾爽效果。