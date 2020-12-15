吃完主餐再續主餐 「享香檳」海陸主餐點到飽再升級

台北信義區「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」將原先「海陸主餐點到飽 」升級；自12月18日起新增加三款主菜，在120分鐘用餐時間內，吃完主餐可以再續主餐，每人1680元+10%服務費。

點到飽的主餐，新增三款菜色。「美國Choice肩胛小菲力」採用牛肩胛極少運動到的部位，極少珍貴一頭牛只有兩小塊，肉質口感細嫩油潤。「伊比利肋間肉佐蒜片橄欖油」譽為西班牙國寶豬肉界的勞斯萊斯，不需過多調味，搭配脆烤羽衣甘藍，就能享受其油脂與赤肉間的完美平衡、多汁和獨特香氣。「爐烤紅條石斑魚佐櫻花蝦奶油醬汁」主廚發揮創意以奶油拌炒櫻花蝦，醬汁呈現濃醇甜香，和肉質富含膠質細緻的紅條石斑魚十分對味。

因應年末歡聚，同時推出三款下酒菜。「厚切澳洲和牛舌佐三星蔥橄欖油」澳洲和牛牛舌厚切清脆軟Q，搭配質地細緻香氣獨特的三星蔥橄欖油醬汁，佐酒良伴。「酥炸啤酒芥末籽海鮮佐塔塔醬」現點現炸的新鮮干貝、鮮蝦、船釣透抽豪邁大碗，蘸上塔塔醬，無比契合好美味。「嗆辣酒香手工香腸」自製獨門配方威士忌手工香腸，可選擇蕀桐大蒜或朝天椒口味，香辣過癮寒冬加溫。

海陸主餐點到飽升級版菜單，於12月24日、12月25日、12月31日不適用。