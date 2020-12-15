前香檳王首席釀酒師做的清酒 「IWA 岩」在台上市

未演先轟動！由香檳王（Dom Pérignon）前首席釀酒師理查．吉歐法依（Richard Geoffroy）在日本立山町（富山縣）白川所創立的白岩酒藏(Shiraiwa Kura)，首度推出這款以「IWA 岩」為名的全新概念清酒時，立即引發各界矚目。

理查．吉歐法依是香檳王第五代首席釀酒師，任職香檳王長達28年，2018年退休後，隨即開始一個全新的實驗——釀製清酒。

他將其釀製香檳的神髓之技傾注入「岩5（IWA 5）」。「5」 是平衡與和諧的共通數字，象徵集結與精華。 對於 IWA 岩而言，「5」 代表著調配（assemblage）。由五組元素齊唱來創造出清酒「岩5」。例如米種組，由三個米種組成：山田錦、雄町、五百万石。在酵母組，5種菌株被聚集在一起。另外米的原產地、繁殖酒母的方式(造酛)以及發酵的制度，也各司其職發揮作用。

「岩5」並沒有一個固定的配方，而是透過每年重新思考的實驗過程中去釀製。「岩5」巧妙地發展，隨著一年過去，新的特性展露，且新的面向也出現。在未來，還可以透過垂直品飲的方式，進而去比較以不同「調配」所釀製的各款「岩5」。

在瓶身設計方面，由工業設計師馬克．紐森（Marc Newson）將岩IWA雕化成玻璃。他依照傳統的清酒器皿並將其變形來創建瓶子的形狀，選擇並非常見的深色，以天鵝絨般的光澤來完成瓶身表面；注入酒液時所產生的戲劇性效果，就像是從陰影深處中發射出光芒似地。由書法家木下真理子與平面設計師中島英樹共同繪製的商標，以一層薄薄的平板狀白玻璃融入瓶身，好似打破了瓶子的靜態。

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