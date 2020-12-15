許孟哲趙孟姿大喜日 伯爵獻祝福璀璨相隨

雖然2020年是辛苦的一年，但年底總有團聚、歡樂的喜事發生。愛情長跑多年的演藝金童許孟哲和名模趙孟姿才在上週完成終身大事結為夫妻，在結婚典禮上，兩人也戴上了瑞士頂級珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET）的珠寶與名表，透過鑽石的閃爍光芒、見證兩人人生大事的甜蜜時刻。

曾以「5566」男團身份出道，許孟哲近年曾於電視節目「飢餓遊戲」擔任外景綜藝節目主持，並因而入圍2017年金鐘獎「益智及實境節目獎」； 而原本出身模特兒的趙孟姿，同時也經常參加綜藝節目、時尚走秀。兩人早在2019年底已登記結婚、女兒七月出生，但直到2020年12月才舉辦婚禮，而兩人身上配戴的鑽戒和腕表同樣成為全場超級亮點。

兩人配戴的「Jardin Secret鉑金鑽戒」源自於伯爵家族三代人傳人Yves Piaget先生鍾情的瑰麗花園，水滴型切割鑽石主鑽為2.14克拉，也象徵婚姻後的生活、每天都像情人節般甜甜蜜蜜；而許孟哲同時則配戴了Altiplan系列Ultimate 910P 18K白金自動上鍊超薄腕表，由於表殼、表面、機芯的合而唯一創造出超薄尺寸，像是呼應了由兩個人組成的一個家庭，甜蜜無間。