住進「詩人之房」！礁溪老爺「道別與鹽」的奇幻之旅

2020年，是讓許多人的生活按下停止鍵的一年，歲末道別，礁溪老爺串連12位詩人、以「道別」為詩，推出老爺詩歌節「道別與鹽」，其中，最大亮點是「詩人之房」，旅客可住進個性鮮明的詩人主題房，讀詩、書寫、聆聽詩人精選樂曲，此外，酒店處處有詩，浪漫無比。

今日詩歌節現場，文壇重量級詩人向陽說，「文學在老爺找到了家，找到了巢，這樣就能繼續再飛」，話語如詩；鴻鴻說「斷捨離」，他說「過去就讓它過去吧，過去不可能比你的未來更美」。12月20日也將開始發表12天詩歌，攜手8位詩人鴻鴻、何景窗、徐珮芬、向陽、宋尚緯、林婉瑜、曹尼與潘柏霖，著手創作老爺詩歌節作品，再納入4位詩人余光中、任明信、羅智成與鄭愁予的經典作品，進行線上與線下詩歌展策劃。

此外，還邀請3位詩人鴻鴻、何景窗與徐珮芬跨界限時推出3間詩人之房，用文字、零食、書籍與隱藏彩蛋一窺詩人的內心世界。鴻鴻的詩人之房，黑膠唱片是最大亮點；何景窗則透過黑墨文字書寫；害羞的徐珮芬除了星空拼圖，也有隱藏的書。即日起至2021年2月7日，預訂「老爺詩歌節─詩人之房」專案，一泊二食3人15,200+10%元，另含限量「道別與鹽」詩冊禮盒、「鹽畫煙花」DIY等。

酒店內也充滿詩，從啟程的接駁車、Check-in的櫃檯、用餐的餐廳、廊道窗戶玻璃等，以優美的文字向不平凡的2020說再見。

礁溪老爺也與台灣熱門詩詞社群「晚安詩」，共同號召民眾響應「老爺詩歌節─道別詩創作徵稿」活動，將有機會獲得礁溪老爺獨家詩冊禮盒。