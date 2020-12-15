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冬季肌膚乾癢怎麼辦？白芒花高度保濕萬用霜成新神器
氣溫逐漸探低，讓許多人的肌膚也開始因為乾燥而發癢，嚴重時還可能會影響睡眠與日常生活，來自美國的保養品牌(MALIN+GOETZ)，所有商品均在美國製造，新推出白芒花籽油萬用霜，以天然成分與溫和技術，讓大家趕走乾癢。
(MALIN+GOETZ)的產品，強調平衡、簡單，講究溫和清潔，修復保濕，讓肌膚維持平衡狀態，新推出的白芒花籽油萬用霜，適合極度乾燥肌膚，也可以擦在四肢，特別是洗完澡後，各部位均可以使用。
萬用霜中含有17種親膚的植物油脂，最特別的是萃取自白芒花的白芒花籽油，能讓肌膚深入吸收，加強保濕，也不會有黏膩感，另還有南非醉茄根部，可以保護肌膚，萬用霜連頭髮都能使用，且不含防腐劑、香料，也不做動物測試，讓各種肌膚的人都適用。
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