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三倍券、動滋券即將到期 新光三越推雙券晚鳥獨家優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越即日起至年底，推出振興、動滋雙券晚鳥優惠。圖／新光三越提供
新光三越即日起至年底，推出振興、動滋雙券晚鳥優惠。圖／新光三越提供

振興三倍券、動滋券使用期限倒數計時，振興三倍券只能使用到今年底，而動滋券使用期限至明年1月31日。新光三越針對還沒使用的民眾，即日起至年底前特別與百大服飾、休閒品牌聯手，持振興三倍券、動滋券採購服飾或休閒運動商品，推出單筆滿2,000元折抵200元、滿3,300元折抵300、滿6,000元可折抵600元等優惠。

新光三越即日起至12月31日期間，推出振興三倍券、動滋券雙券晚鳥優惠，各品牌回饋不盡相同。像是SKECHERS持紙本振興券或動滋券任一面額單筆滿3,300元可折抵300元、UNDER ARMOUR持紙本振興券或動滋券任一面額單筆消費滿6,000元可折抵600元、台中中港店獨家的FLYING EAGLE、GAUDI持1張200元紙本振興券購買成套西裝並單筆滿2,000元可折抵200元等。

此外，新光三越還推出萬件商品持券獨享優惠價，像是K-SWISS男女時尚運動鞋、NIKE JOYRIDE女款慢跑鞋等，使用任一面額振興券、動滋券，即享獨家特價。持券還可享5折以下商品，包括EDWIN連帽上衣、J.LINDEBERG雙色羊毛針織衫、Pelutini紳士皮鞋、CANTWO長版綁帶風衣外套、HILL TOP男款二合一防水羽絨短大衣等。購買冬季保暖外套或運動行頭時，若手邊有券別忘了詢問相關優惠。

SOGO台北忠孝館則推出，12月18日起至12月31日期間於忠孝館全額使用振興三倍券紙券消費，全館(不含超市、餐廳、小吃、食品銘店)　單筆滿3,000元送300元購物電子抵用券；超市、餐廳、小吃、食品銘店單筆滿1,000元送100元餐飲電子抵用券。

adidas男款防風連帽外套原價3,990元，使用任一面額振興券、動滋券，即享特價3,192元，使用振興券、動滋券支付500元，再折抵600元（台北天母店限定）。圖／新光三越提供
adidas男款防風連帽外套原價3,990元，使用任一面額振興券、動滋券，即享特價3,192元，使用振興券、動滋券支付500元，再折抵600元（台北天母店限定）。圖／新光三越提供
CANTWO長版綁帶風衣外套原價5,980元，使用任一面額振興券，即享特價2,380元（台北南西店限定）。圖／新光三越提供
CANTWO長版綁帶風衣外套原價5,980元，使用任一面額振興券，即享特價2,380元（台北南西店限定）。圖／新光三越提供
K-SWISS男女時尚運動鞋原價2,280元，使用任一面額振興券、動滋券，新光三越獨家特價1,200元。圖／新光三越提供
K-SWISS男女時尚運動鞋原價2,280元，使用任一面額振興券、動滋券，新光三越獨家特價1,200元。圖／新光三越提供
J.LINDEBERG機能防水鋪棉外套原價18,980元，使用任一面額振興券，即享獨家特價9,490元。圖／新光三越提供
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