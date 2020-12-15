三倍券、動滋券即將到期 新光三越推雙券晚鳥獨家優惠

日本2020年倒閉的拉麵店數量來到過去20年來的新高，除了疫情的因素，還有6個本質上的問題影響到日本拉麵店收益：日本拉麵店鋪數量太多、工作環境難留人、低單價的收入結構、氣氛不輕鬆、沒有接班人、資本系的公司進入市場。

2020-12-15 15:01