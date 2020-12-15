耶誕開趴去全聯就搞定 香料烤雞、節慶蛋糕限定推出

12月一轉眼過了一半，全家團聚的耶誕夜、狂歡的跨年派對就在眼前！全聯今年以12月感恩月為訴求，網羅旗下調理品牌美味堂、We Sweet甜點、阪急麵包推出多款限定商品及優惠，就是要讓你的派對吃得超值又豪華！

熱愛各式雞料理的台灣人，1年可吃掉5億7千多萬隻肉雞，美味堂今年特別推出狂歡必備的「墨西哥香烤半雞盒」，選用上等優質鮮嫩春雞，加上濃郁墨西哥香料，以獨家烘烤技術，使雞肉金黃皮薄、肉質鮮嫩，烤箱或氣炸鍋覆熱就可品嘗。同步推出「紐奧良火雞翅派對盒」，挑選美國直輸火雞中翅，以紐奧良香料24小時醃製，運用滾筒拍打讓肉質軟化再以爐烤烤出金黃酥脆外皮，搭配以野莓醬及特調黃芥末醬與烤馬鈴薯、地瓜，是一道適合闔家享用的節慶派對美食，皆於12月23日至12月31日期間限定販售。

另外，美味堂也同步推出一系列派對小食，包括獲得2018年比利時國際風味米其林2顆星獎章的「鴨胸菲力」，還有桃木嫩燻雞、卜蜂輕食沙拉胸、美味堂爆汁豆干切、美味堂金錢牛肚絲、夯烤雞肉球、黑胡椒毛豆莢等，更可混搭Read Bread美式漢堡、新英格蘭堡，在家輕鬆做出創意料理。

全年話題不斷的We Sweet甜點，則是首次搭配節慶主題將門市視覺更新，包裝也都換上銀白雪花設計，即日起至2021年1月7日網羅點心、布丁、蛋糕等近30款商品推出耶誕甜點饗宴，其中特別推薦分享型的4吋「草莓卡士達蛋糕」、採用74%比利時巧克力的「晶鑽生巧慕斯蛋糕」，以及近期明星商品「香芋布丁蛋糕」；12月18日至2021年1月7日更加碼推出全新限定商品「冬季派對蛋糕」，內含6塊節慶造型迷你小蛋糕，親友分享剛剛好。另外，內含整顆新鮮草莓的「日式草莓大福」還有滑嫩的「義式布丁」也是為派對加分的小亮點。

而被許多網友盛讚百貨級美味的全聯阪急麵包，則於12月18日至12月31日首度在耶誕節推出5款擁有耶誕視覺氛圍的外包裝，首推限定款節慶商品「聖誕水果麵包」，嚴選5種水果乾，混合於柔軟麵包中。另外4款暢銷款也變裝，包含有著餅乾口感的「丹麥菠蘿麵包」；包入香濃特調奶酥餡的「奶酥菠蘿麵包」；多層丹麥麵糰堆疊出香脆酥皮的「蜂蜜小可頌」；每口都吃得到葡萄乾的「雙葡萄軟歐」。同場加映香酥的「奶油羅宋麵包」，預計將成為今年冬季的新寵兒，單一價30元。12月25日至12月31日期間限定優惠全聯阪急麵包任選4個99元。