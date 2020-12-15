到7-11買耶誕禮物！「迪士尼束口手偶、布偶罐存錢筒」超可愛

大人、小孩都喜歡的迪士尼又有可愛新貨到，7-ELEVEN再度推出一系列迪士尼周邊商品，12月16日起於全台限定3,000間門市販售4款「迪士尼束口手偶」，共有米奇、小熊維尼、小飛象、史迪奇等4款角色，可愛造型手偶能當作陪伴孩子聽故事的夥伴，內含拉繩可當束口袋使用，還可放入糖果零食，成為萌趣耶誕襪，每款售價249元。

7-ELEVEN將於12月16日上午11點起同步展開ibon預購活動，推出「迪士尼系列布偶罐存錢筒」和5款迪士尼3C周邊商品，其中「迪士尼系列造型布偶罐存錢筒」共有小熊維尼、唐老鴨、跳跳虎、小豬等4款，也可當收納罐使用，擺在桌上更是超萌裝飾，每款售價450元。