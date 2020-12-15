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到7-11買耶誕禮物！「迪士尼束口手偶、布偶罐存錢筒」超可愛
大人、小孩都喜歡的迪士尼又有可愛新貨到，7-ELEVEN再度推出一系列迪士尼周邊商品，12月16日起於全台限定3,000間門市販售4款「迪士尼束口手偶」，共有米奇、小熊維尼、小飛象、史迪奇等4款角色，可愛造型手偶能當作陪伴孩子聽故事的夥伴，內含拉繩可當束口袋使用，還可放入糖果零食，成為萌趣耶誕襪，每款售價249元。
7-ELEVEN將於12月16日上午11點起同步展開ibon預購活動，推出「迪士尼系列布偶罐存錢筒」和5款迪士尼3C周邊商品，其中「迪士尼系列造型布偶罐存錢筒」共有小熊維尼、唐老鴨、跳跳虎、小豬等4款，也可當收納罐使用，擺在桌上更是超萌裝飾，每款售價450元。
ibon預購的迪士尼3C周邊商品首推「史迪奇趣淘真無線藍牙耳機」，採用俏皮的史迪奇公仔搭配迷你行李箱造型，售價1,980元；冬季必備的暖手寶有首次登場的怪獸電力公司能量電力瓶、躲在樹洞內的小熊維尼等兩款，輕巧好攜帶，售價皆為990元；另外還有造型逗趣的「毛怪電臀無線充電座」、「妙妙貓電臀無線充電座」，薄型底座結合絨毛觸感表面，可愛裝飾桌面空間，售價皆為990元。
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