嵜本生吐司快閃台中、板橋！還有「極芝麻生吐司」登場

自今年4月正式登台的「嵜本」高級生吐司專門店，店內除了2款招牌吐司之外，也會於各分店推出不同的單日限定口味。其中台北101店，將於12月22日起，以芝麻粉、芝麻抹醬作為元素，每週二限定推出「極芝麻生吐司」，另外在12月22日起，也會至板橋大遠百、台中新光三越舉辦快閃店，讓各地民眾也能品嚐到生吐司的美味。

來自日本大阪的「嵜本」，目前在日本已有25間店舖，台灣則有台北旗艦店、南西三店、台北101店等3間門市。店內目前販售有無蛋無奶、保持麵包濕潤度，採湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜，經長達18小時低溫發酵，使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」2種明星產品。另外在台北旗艦店，每週一會推出限定的「黑糖生吐司」、週四則有「法芙娜巧克力生吐司」；南西三店則有週三限定的「極起士生吐司」。至於台北101店則將於12月22日起，每週二推出限定的「極芝麻生吐司」。

「極芝麻生吐司」標榜使用進口黑芝麻粉，搭配SAKImoto日本原裝進口黑芝麻抹醬，拌入經低溫發酵達18小時之麵團，並結合北海道產的牛奶與主廚獨門配方，讓芝麻與牛奶香氣佈滿整顆生吐司。1斤售價280元，單片售價140元。