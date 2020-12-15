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嵜本生吐司快閃台中、板橋！還有「極芝麻生吐司」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「極芝麻生吐司」標榜使用進口黑芝麻粉、黑芝麻抹醬。1斤售價280元。圖／嵜本高級生吐司專門店提供
「極芝麻生吐司」標榜使用進口黑芝麻粉、黑芝麻抹醬。1斤售價280元。圖／嵜本高級生吐司專門店提供

自今年4月正式登台的「嵜本」高級生吐司專門店，店內除了2款招牌吐司之外，也會於各分店推出不同的單日限定口味。其中台北101店，將於12月22日起，以芝麻粉、芝麻抹醬作為元素，每週二限定推出「極芝麻生吐司」，另外在12月22日起，也會至板橋大遠百、台中新光三越舉辦快閃店，讓各地民眾也能品嚐到生吐司的美味。

來自日本大阪的「嵜本」，目前在日本已有25間店舖，台灣則有台北旗艦店、南西三店、台北101店等3間門市。店內目前販售有無蛋無奶、保持麵包濕潤度，採湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜，經長達18小時低溫發酵，使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」2種明星產品。另外在台北旗艦店，每週一會推出限定的「黑糖生吐司」、週四則有「法芙娜巧克力生吐司」；南西三店則有週三限定的「極起士生吐司」。至於台北101店則將於12月22日起，每週二推出限定的「極芝麻生吐司」。

「極芝麻生吐司」標榜使用進口黑芝麻粉，搭配SAKImoto日本原裝進口黑芝麻抹醬，拌入經低溫發酵達18小時之麵團，並結合北海道產的牛奶與主廚獨門配方，讓芝麻與牛奶香氣佈滿整顆生吐司。1斤售價280元，單片售價140元。

另外繼11月26日舉行新竹快閃活動後，嵜本將分別於12月22日至12月27日至板橋大遠百、12月30日至1月3日至台中新光三越舉行快閃活動，屆時現場將準備2款招牌生吐司，以及15款日式抹醬，讓板橋、台中的民眾也能輕鬆品嚐。

極芝麻生吐司，單片140元。圖／嵜本高級生吐司專門店提供
極芝麻生吐司，單片140元。圖／嵜本高級生吐司專門店提供

快閃 日本 台北101

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