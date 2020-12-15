娜歐蜜坎貝爾熱愛的BURBERRY圍巾 推出大膽愛LOVE新款

BURBERRY的圍巾是品牌經典代表作之一，今年冬季推出了許多新款，包括代表性的喀什米爾系列、羊毛混紡等，除了品牌既定的經典圖樣，更融入了嶄新的字母或TB印花；娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、大英帝國員佐勳章得主兼曼聯現役球星Marcus Rashford、大陸女星曾可妮，都詮釋了BURBERRY的飄逸、實搭，在冷冽冬日更添溫暖。

當季推出「圍巾的繽紛世界（the World of Scarves），正足以代表BURBERRY假日系列的配件新品，包括經典雋永的喀什米爾系列、羊毛混紡，或是輕盈的喀什米爾與絲綢混紡織品、義大利編織的絲綢圍巾，圖紋以格紋或條紋、TB花押字、全新的LOVE塗鴉圖騰表現，闡揚古典到摩登的各式風格。

其中在蘇格蘭織造的喀什米爾圍巾，都是在擁有200年歷史的紡織廠精心編織而成；經典格紋喀什米爾圍巾則是於品牌專門店或官網皆提供客製化服務，最多可印記三個字母。極緻柔細羊毛、喀什米爾和絲綢編織混紡而成的圍巾，則是展現了輕柔溫暖的質感，奔放熱情的印花，則為穿搭帶來亮點。