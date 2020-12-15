快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

娜歐蜜坎貝爾熱愛的BURBERRY圍巾 推出大膽愛LOVE新款

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BURBERRY格紋喀什米爾LOVE字樣緹花圍巾，21,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY格紋喀什米爾LOVE字樣緹花圍巾，21,900元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY的圍巾品牌經典代表作之一，今年冬季推出了許多新款，包括代表性的喀什米爾系列、羊毛混紡等，除了品牌既定的經典圖樣，更融入了嶄新的字母或TB印花；娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、大英帝國員佐勳章得主兼曼聯現役球星Marcus Rashford、大陸女星曾可妮，都詮釋了BURBERRY的飄逸、實搭，在冷冽冬日更添溫暖。

當季推出「圍巾的繽紛世界（the World of Scarves），正足以代表BURBERRY假日系列的配件新品，包括經典雋永的喀什米爾系列、羊毛混紡，或是輕盈的喀什米爾與絲綢混紡織品、義大利編織的絲綢圍巾，圖紋以格紋或條紋、TB花押字、全新的LOVE塗鴉圖騰表現，闡揚古典到摩登的各式風格。

其中在蘇格蘭織造的喀什米爾圍巾，都是在擁有200年歷史的紡織廠精心編織而成；經典格紋喀什米爾圍巾則是於品牌專門店或官網皆提供客製化服務，最多可印記三個字母。極緻柔細羊毛、喀什米爾和絲綢編織混紡而成的圍巾，則是展現了輕柔溫暖的質感，奔放熱情的印花，則為穿搭帶來亮點。

BURBERRY運動校隊風格圖案及千鳥格紋絲綢窄版圍巾，7,400元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY運動校隊風格圖案及千鳥格紋絲綢窄版圍巾，7,400元。圖／BURBERRY提供
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
BURBERRY雙面兩用格紋和徽標喀什米爾圍巾，25,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY雙面兩用格紋和徽標喀什米爾圍巾，25,500元。圖／BURBERRY提供
娜歐蜜坎貝兒演繹BURBERRY圍巾。圖／BURBERRY提供
娜歐蜜坎貝兒演繹BURBERRY圍巾。圖／BURBERRY提供
BURBERRY花押字喀什米爾提花圍巾，25,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY花押字喀什米爾提花圍巾，25,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏廣告印花絲綢方巾，15,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏廣告印花絲綢方巾，15,200元。圖／BURBERRY提供
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
明星熱愛的BURBERRY圍巾推出冬日新款。圖／取自微博、BURBERRY提供
明星熱愛的BURBERRY圍巾推出冬日新款。圖／取自微博、BURBERRY提供
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
大陸歌手暨演員曾可妮選用BURBERRY圍巾。圖／取自微博
BURBERRY對比格紋喀什米爾圍巾，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY對比格紋喀什米爾圍巾，價格未定。圖／BURBERRY提供
球星Marcus Rashford配戴BURBERRY圍巾。圖／BURBERRY提供
球星Marcus Rashford配戴BURBERRY圍巾。圖／BURBERRY提供
BURBERRY經典格紋喀什米爾圍巾，18,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY經典格紋喀什米爾圍巾，18,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏剪報印花輕盈喀什米爾圍巾，33,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏剪報印花輕盈喀什米爾圍巾，33,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏徽標喀什米爾緹花圍巾，28,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY典藏徽標喀什米爾緹花圍巾，28,900元。圖／BURBERRY提供

圍巾 品牌 義大利

延伸閱讀

租屋買電暖器好嗎？內行反推「1神器」：溫暖又不佔空間

曾之喬、李多熙BURBERRY風衣包緊緊 卻是無與倫比的性感

孫芸芸爆性感！掀開風衣秀美腿 許路兒也拎BURBERRY引來萌松鼠同框

電競按摩椅、暖萌按摩圍巾 OSIM雙新品隨時按超療癒

相關新聞

到7-11買耶誕禮物！「迪士尼束口手偶、布偶罐存錢筒」超可愛

大人、小孩都喜歡的迪士尼又有可愛新貨到，7-ELEVEN再度推出一系列迪士尼周邊商品，12月16日起於全台限定3,000...

嵜本生吐司快閃台中、板橋！還有「極芝麻生吐司」登場

自今年4月正式登台的「嵜本」高級生吐司專門店，店內除了2款招牌吐司之外，也會於各分店推出不同的單日限定口味。其中台北10...

冬季化妝品展12月17日世貿一館登場！百元彩妝買到手軟

年終，一定要讓自己變漂亮，跑趴也要變成最美焦點，那就來逛「第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展」，從12月17日至2...

atre把東京帶到捷運中山站 限時9日「外帶東京」戶外展

台北捷運中山站現在已有濃厚的耶誕氣息，閃耀的耶誕樹與耶誕裝置，讓這裡成為台北耶誕打卡熱區，來自東京的atre商場與台北捷...

迎冬至 全聯獨家開賣「變色龍彩虹圓」

天冷就想吃熱熱甜甜的食物補充能量，迎接即將到來的冬至，全聯福利中心自即日起至12月21日，除推出經典口味湯圓全聯價8折起...

國民美食倒閉潮！這6大原因導致日本拉麵店2020年倒店數創20年新高

日本2020年倒閉的拉麵店數量來到過去20年來的新高，除了疫情的因素，還有6個本質上的問題影響到日本拉麵店收益：日本拉麵店鋪數量太多、工作環境難留人、低單價的收入結構、氣氛不輕鬆、沒有接班人、資本系的公司進入市場。

全家便利商店「屯京拉麵聯名系列」回歸！主食、小菜、握沙拉等5款新品登場

氣溫驟降讓人感到濃濃的冬意，超商搶攻暖食商機，祭出日、韓風味鮮食拚場，全家便利商店12月16日起再度與東京超人氣「屯京拉...

名模林又立、林可彤挺YYSPORTS聊運動經、郭雪芙穿One Boy示範冬季潮穿搭

由製鞋大廠寶勝國際旗下成立的YYSPORTS運動體驗店，邀請了名模林又立、林可彤於竹科店大聊運動與創業經，更體驗了品牌為...

最美耶誕櫥窗！Tiffany奢華燦金、寶格麗繁星許願

耶誕節的櫥窗無疑是每年歲末最有節慶氛圍的地方，也是啟發大家居家佈置靈感的好去處。Tiffany & Co.的聖誕節慶佈置...

換個時尚手機殼！alice+olivia x CASETiFY新品超討喜

紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet向來以亮眼色彩和標誌性的墨鏡娃娃臉StaceF...

為明日的視力而獻！OMEGA推ORBIS聯名De Ville碟飛腕表

陽光、空氣、花和水，自然中看似平凡不過的事物，卻並非所有人都能領受。歐米茄（OMEGA）長期關心視覺疾病，早從在2011...

塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址！ZENITH好大的膽

創立於1865年的瑞士製表品牌真力時（Zenith），歷史悠久，位於勒洛克勒（Le Locle）總部製表工廠，還被列入聯...

熱門新聞

北捷車廂驚傳異味 龍山寺站擠爆、1200名乘客請下車

為什麼櫛瓜這麼紅？料理方法曝光 網讚：適合不愛青菜味的人

新北、桃竹創入冬最低溫 吳德榮：周六氣溫又再降

找到了！ 台灣人「特有」腦中風突變基因 增11倍風險

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

殺破狼占星／2021年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。