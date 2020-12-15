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信義誠品耶誕趴15組樂團歌手輪番開唱 猿田彥進駐松菸

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品信義店12月19日在1樓星巴克前廣場舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」。圖／誠品提供
誠品信義店12月19日在1樓星巴克前廣場舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」。圖／誠品提供

今年打算跟朋友去哪過耶誕？本周六12月19日誠品信義店在1樓星巴克前廣場舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，由樂團旺福、馬念先、YELLOW黃宣、饒舌歌手春艷、理想混蛋等15組樂團及創作歌手輪番演唱，現場還有東區「PS TAPAS」西班牙餐酒館、炸雞鬆餅店「Nola Kitchen」及台灣精釀啤酒「臺虎精釀」等美食攤位進駐，現場採免費入場讓民眾提前過耶誕。

誠品信義店12月19日聖誕音樂會當天從下午三點半起至晚間十點半，15組樂團與歌手輪番開唱。另外，來自東京的猿田彥珈琲將於12月21日進駐誠品松菸店，店裝擷取日本東京惠比壽本店元素，以明亮淺色杉木搭配灰藍色調設計，並融合台灣老屋的窯變小磚揉合台日文化，吧台空間維持開放式設計，讓咖啡迷可近距離欣賞咖啡師的手沖展演。此外，松菸店獨家限定推出結合台灣高粱的「猿田彥珈琲高粱特調」，及採用以台灣在地雜糧釀製的「禾餘麥酒」所調配出的「猿田彥的珈琲啤酒」等大人系咖啡。

耶誕跨年聚餐還有哪些選擇？松菸店創意台菜料理「溫叨」，主廚特製「香料烤半雞」，搭配「聖誕紅莓鬆餅」，與小農地瓜製成濃郁地瓜湯的聖誕套餐組合。誠品南西店英式風格餐廳「Engolili 英格莉莉」推出「Ｘ’mas聖誕雙人餐」漢普頓宮花園飯、千層麵和耶誕野莓豹紋厚鬆餅的組合；誠品行旅The Chapter Café 餐廳推出「織味耶誕跨年雙人饗宴」，主廚特製爐烤春雞、爐烤香草牛肉蔬菜串及香煎挪威鮭魚，為三款主菜的精緻套餐。

信義店Just Grill推出「跨年煙火海陸派對」，12/31晚間9點起，可享用頂級龍蝦與牛排、暢飲知名酒莊葡萄酒外，倒數時刻可前往7樓空中花園，直擊跨年煙火秀；誠品行旅In Between之間餐廳推出「迷聲跨年派對」，除了自助式異國風味餐外，還有精選紅、白酒及氣泡酒暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

猿田彥珈琲12月21日進駐誠品松菸店，推出限定特調高粱、啤酒咖啡。圖／誠品提供
猿田彥珈琲12月21日進駐誠品松菸店，推出限定特調高粱、啤酒咖啡。圖／誠品提供
誠品信義店12月19日舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，猿田彥珈琲將於12月21日進駐誠品松菸店。圖／誠品提供
誠品信義店12月19日舉辦「eslite Celebration Fair聖誕音樂會」，猿田彥珈琲將於12月21日進駐誠品松菸店。圖／誠品提供
猿田彥珈琲松菸店限定，猿田彥珈琲高粱特調(左)250元；猿田彥的珈琲啤酒（右）190元。圖／誠品提供
猿田彥珈琲松菸店限定，猿田彥珈琲高粱特調(左)250元；猿田彥的珈琲啤酒（右）190元。圖／誠品提供
誠品松菸溫叨耶誕套餐原價1,314元，特價1,199元。圖／誠品提供
誠品松菸溫叨耶誕套餐原價1,314元，特價1,199元。圖／誠品提供
誠品南西Engolili英格莉莉Ｘ’mas耶誕雙人餐原價1,380元，特價1,180元。圖／誠品提供
誠品南西Engolili英格莉莉Ｘ’mas耶誕雙人餐原價1,380元，特價1,180元。圖／誠品提供

誠品 跨年 松菸

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