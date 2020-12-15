TUMI全新衣帽行李箱問世 讓你打包整個家帶著走

受到商務客喜愛的TUMI在這季推出了全新的衣帽箱以及亞太及中東獨家限定系列的行李箱、袋包，作為消費者在耶誕節或是新年期間，旅行、贈禮時的配件選擇。其中又以衣帽行李箱最受到矚目，適合長途旅行或是全家出遊，讓使用者就算身處在外也隨時有回家的感覺。

因應耶誕和新年假期的到來，TUMI也呈現全新系列，其中的19 Degree鋁合金行李箱，在這季首度推出Trunk衣帽間行李箱款式，打造不同以往的收納方式，猶如攜帶著便利型的衣櫥般，並具備多個可折疊隔板，將物品井然有序的擺放其中，也可以將行李箱直接敞開，當作櫥櫃或是家具使用。其次，TUMI還在同一個系列中，以黑銀刷色創造亞太及中東地區獨家限定款，採用沉穩低調的黑色搭配上充滿節慶氛圍的銀色條紋刷，提供了19 Degree鋁合金行李箱，以及運用自Alpha Bravo和 Aston系列中挑選熱門款式的後背包、盥洗包上。

Trunk衣帽間行李箱，打造不同以往的收納方式，猶如攜帶著便利型的衣櫥般，並具備多個可折疊隔板。圖／TUMI提供

此外，新款的設計包括了採用異材質設計而成的Harrison系列袋包，內部含有精巧設計的隔層，可放置使用者所需攜帶的物品。也備有全新亞太及中東地區專屬的蕨草印花商品，以充滿反光效果的蕨草花卉與沉穩的黑色做搭配，輔以銀色拉鍊及吊飾牌做點綴；其內部的深綠色內襯則是以環保材質打造。受到女性喜愛的輕質尼龍系列，在這季也換上酒紅限量色調，Harper後背包是這系列最熱門的包款，適中的大小，無論平日或是出遊都是不二選擇。Troy斜背包推薦給平日外出或是旅行時隨身攜帶，可將手機錢包等必需品放入，且空間無虞。

受到商務客喜愛的TUMI在這季推出亞太及中東獨家限定系列的行李箱、袋包。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur Harper後背包15,800元。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur Troy斜背包10,600元。圖／TUMI提供

TUMI Alpha Bravo Sheppard後背包26,600元。圖／TUMI提供