冬季化妝品展12月17日世貿一館登場！百元彩妝買到手軟

年終，一定要讓自己變漂亮，跑趴也要變成最美焦點，那就來逛「第30屆2020台北冬季國際美容化妝品展」，從12月17日至21日，在台北世貿一館舉辦，從美容、美甲與美髮，以及所有的化妝、保養品全都有，全面下殺折扣，超多百元商品讓大家荷包不失血，也能盡情血拼，另也安排多樣化活動，讓大家掌握最新的流行趨勢。

小資女必入手是儕鋒五色眼影，展場特價139元，跑趴想畫什麼色的眼影，都不心痛，吉立伊貝推出超霧感持久純釉與魅彩煽動腮紅，原價1,160元，展場特價300元，讓妝容更完美。開展前3天，單筆消費滿3千元，可兌換300元現金抵用券，每天限量100名。

冬季化妝品展還加碼抽獎禮，只要消費滿2千元就能參加抽獎，5天送出5台iPhone 12，最大獎為市值79,000元的YAMAHA-LIMI機車，12月19、20日周六與周日，還加碼抽GUCCI、YSL等名牌包。另外於攤位A326的S+消費滿千元，也有機會抽中Switch遊戲機。

之前頗受好評的「玩美研究所」再度登場，推出多樣化手作DIY體驗，12月17日13點由樂心絹印工作室，教大家玩絹印；16點有蔡上機老師解說2021生肖財運方位風水、開運小物搭配各式顏色。

現場還有「美好市集」，集結輕食、手創品及職人創作，營造小清新的角落，包括「還沒想到名字的漢堡車」、「杯杯職人行動咖啡車」等。