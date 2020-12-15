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atre把東京帶到捷運中山站 限時9日「外帶東京」戶外展

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
捷運中山站4號出口廣場透過閃耀的耶誕燈海，呈現濃濃耶誕氛圍。記者江佩君／攝影
捷運中山站4號出口廣場透過閃耀的耶誕燈海，呈現濃濃耶誕氛圍。記者江佩君／攝影

台北捷運中山站現在已有濃厚的耶誕氣息，閃耀的耶誕樹與耶誕裝置，讓這裡成為台北耶誕打卡熱區，來自東京的atre商場與台北捷運公司合作，以「外帶東京」為主題，將捷運中山站4號出口廣場改造成東京戶外都會公園市集，本周六起12/19至12/27帶來日本美味市集、五位台日插畫家聯展，以及等比蒸汽車頭模型等三大主題項目，活動可免費入場體驗。

「日本美味市集」集結15家攤位，邀請首次來台的東京甜點「Butter Butler」帶來奶油費南雪；日本人氣法式麵包名店「Le Boulanger de Monge」將於現場準備搭配上厚感煙燻培根及馬自拉起司、切達起司的雙起司厚培根堡。「九州鬆餅Cafe」也將在現場煎製鬆餅。來自日本愛媛縣的「Soil home ehime みかん」帶來的溫州蜜柑；「友士Sake Garden」準備的日本在地清酒與日本當地產果實釀製的自然風味果實酒搭配「台北月見ル君想フ赤峰」的美味下酒菜。日本祭典必逛的屋台攤位也一起出現在中山站出口廣場，將有現場製作的熱呼呼玉子燒、鯛魚燒、大阪燒和烏龍麵等日本美味。

「戶外大型東京插畫展」邀請5位日本與台灣的插畫藝術家，於戶外展示以東京為主題的大型插畫作品，插畫家們將他們眼中的東京風景，包含錢湯、下町風景，以及東京鐵塔等將以高約兩米的大型創作呈現，把2020年無法造訪的東京風景透過插畫帶給大眾回味。

另外，由JR東日本GROUP贊助的蒸汽車頭模型也將出現在市集，除了有日本美食、東京風景插畫，現場還有來自日本的POP音樂作為活動背景歌單，讓參與的民眾透過味覺、視覺、聽覺等感受「外帶東京」體驗。

「外帶東京」

日期：2020年12月19日（六）～2020年12月27日（日）

時間：下午2點至晚上8點（大雨將視情況舉行）

地點：台北捷運中山站4號出口廣場（台北市中山區南京西路16號）

由atre主辦的「外帶東京」，將於12/19至12/27在捷運中山站4號出口廣場，舉辦東京主題的戶外公園市集。圖／atre提供
由atre主辦的「外帶東京」，將於12/19至12/27在捷運中山站4號出口廣場，舉辦東京主題的戶外公園市集。圖／atre提供
現場將呈現復古的JR蒸汽車頭模型。圖／atre提供
現場將呈現復古的JR蒸汽車頭模型。圖／atre提供
戶外東京插畫展，有擅長以細膩的色彩畫出日本美食魅力的Aikoberry作品。圖／atre提供
戶外東京插畫展，有擅長以細膩的色彩畫出日本美食魅力的Aikoberry作品。圖／atre提供
捷運中山站閃耀的藍色燈海隧道，讓民眾有偽出國體驗。記者江佩君／攝影
捷運中山站閃耀的藍色燈海隧道，讓民眾有偽出國體驗。記者江佩君／攝影
戶外東京插畫展，有擅長畫出可愛幽默動物的Wei Hsuan作品。圖／atre提供
戶外東京插畫展，有擅長畫出可愛幽默動物的Wei Hsuan作品。圖／atre提供
由atre主辦的「外帶東京」，將於12/19至12/27在捷運中山站4號出口廣場，舉辦東京主題的戶外公園市集。圖／atre提供
由atre主辦的「外帶東京」，將於12/19至12/27在捷運中山站4號出口廣場，舉辦東京主題的戶外公園市集。圖／atre提供

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